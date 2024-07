Siviero: esce il 5 luglio “Milano balla”

Dal 5 luglio 2024 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Milano balla”, il primo singolo di Siviero.

“Milano Balla” è un brano che parla del dolore per la perdita di qualcuno che amiamo e vuole dare un senso anche ad una sofferenza così grande imparando a conviverci non dimenticando mai la persona scomparsa.

Commenta l’artista il nuovo brano: “E Milano giudica, solo le apparenze.. Come se di te a nessuno poi importasse niente”

Biografia

Samuele Siviero è un giovanissimo artista emergente. Ama la musica nella sua essenza e non riesce a farne a meno. Suona la chitarra e scrive canzoni sin dalle superiori. Per Siviero fare musica è una forma di liberazione ed è l’unico modo che conosce per esprimersi veramente.

Sceglie come nome d’arte “Siviero” per omaggiare la sua famiglia odierna, poiché è stato adottato, e ritiene non ci sia espressione migliore per raccontare chi è lui oggi, grazie a tutto quello che ha passato e che anche, e soprattutto grazie a loro, ha superato.

“Milano balla” è il primo singolo di Siviero disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 5 luglio 2024.