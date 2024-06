Pisa. Mezzogiorno conquista il Ponte di mezzo

Mezzogiorno si prende la rivincita e batte Tramontana, conquista il Ponte di Mezzo. Anche questa volta, come lo scorso anno, a decidere il vincitore dell’edizione 2025 s.p è stata necessaria la bella tra le nazionali delle Parti. Dopo un combattimento di oltre 10 minuti, la Parte Australe ha avuto la meglio sugli uomini di Borea. Era dal 2018 che non accadeva.

«Mezzogiorno si aggiudica un’avvincente edizione del Gioco del Ponte – dichiara il Sindaco di Pisa Michele Conti. Complimenti ai combattenti e ai figuranti di entrambe le Parti per aver onorato le tradizioni che rendono fieri noi Pisani. Si chiude così un Giugno Pisano molto partecipato. Nei prossimi mesi continueremo a lavorare per far conoscere le nostre tradizioni anche fuori dalla nostra città e per rendere Luminara, Palio e Gioco del Ponte ancora più attrattivi anche per i turisti».

La sfida tra le parti si è mantenuta in pareggio fino all’attesa sfida sul Ponte tra San Martino (Mezzogiorno) e San Michele (Tramontana) che si è svolta al quinto combattimento. Dopo oltre 23 minuti, il primo si è imposto sull’avversario portando in vantaggio la Parte di Mezzogiorno. A quel punto sarebbe stata sufficiente la vittoria dei Dragoni ma ad abbassare la bandierina australe sono stati I Mattaccini dopo appena 4 minuti di scontro, riportando il conteggio in parità e rendendo così necessaria la “bella” tra le nazionali delle due Parti.

Di seguito la cronaca dei combattimenti, con i risultati parziali:

La Parte di Mezzogiorno, sconfitta nell’ultima edizione, ha lanciato la sfida raccolta da Tramontana

H 21.49 Primo combattimento con Tramontana che schiera I Satiri. La Parte di Mezzogiorno risponde con I Delfini. VINCONO I DELFINI (09’40”) [MEZZOGIORNO 1 – TRAMONTANA 0].

H. 22.12 Secondo combattimento. La Parte di Mezzogiorno manda sul Ponte I Leoni. La Parte di Tramontana risponde con Santa Maria. VINCE SANTA MARIA. (05’27”). [TRAMONTANA 1 – MEZZOGIORNO 1].

H. 22.42 Terzo combattimento. La Parte di Tramontana sceglie Calci. La Parte di Mezzogiorno risponde con San Marco. VINCE CALCI (17’59”)

[TRAMONTANA 2 – MEZZOGIORNO 1]

H. 23.27 Quarto combattimento. La Parte di Tramontana schiera San Francesco. La Parte di Mezzogiorno risponde con Sant’Antonio. VINCE SANT’ANTONIO (18’58”)

[TRAMONTANA 2 – MEZZOGIORNO 2]

H. 00.01 Quinto combattimento. La Parte di Mezzogiorno sceglie San Martino. La Parte di Tramontana manda San Michele. VINCE SAN MARTINO (23’22”)

[MEZZOGIORNO 3 – TRAMONTANA 2]

H 00.37 Sesto combattimento. La Parte di Mezzogiorno schiera Dragoni. La Parte di Tramontana risponde con Mattaccini. VINCONO I MATTACCINI (04’53”). [TRAMONTANA 3 – MEZZOGIORNO 3].

La “bella” tra le nazionali delle Parti, iniziata alle 01.04, è stata vinta da Mezzogiorno dopo 10 minuti e 44 secondi di combattimento.

Era dal 2018 che Mezzogiorno non conquistava il Ponte di Mezzo.