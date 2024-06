La crescita di Lifestyleblog.it: successi e progetti futuri

Bruno Bellini, a suon di interviste, recensioni, anticipazioni e scoop, direttamente dalla sua Monopoli (Bari), fonda e dirige con successo dal 2011 la testata giornalistica online Lifestyleblog.it. Giornalista pubblicista, dopo la “gavetta” con alcune testate locali raccontando il mondo dello sport e in particolare del calcio, nel 2011 decide di realizzare un passo più grande creando quella che, con il passare degli anni, è diventata una rivista di riferimento nazionale. Al suo interno ci sono news di interesse comune e di lifestyle: tv, musica, spettacolo, hi-tech, motori, moda e tanto altro ancora. Dato il successo della rivista, sono molti i progetti futuri di Lifestyleblog.it che potrebbero vedere la luce nei prossimi mesi o anni.

Com’è nato il progetto di Bruno Bellini

Bellini ha iniziato a creare siti web tanto tempo fa, imparando da autodidatta utilizzando FrontPage. Nel 2000 ha presentato la sua tesina di maturità in formato multimediale, un esperimento pionieristico che non venne compreso dalla commissione esaminatrice, causando un voto finale insoddisfacente. Nonostante questo, la sua passione per il web e la tecnologia non è mai diminuita. Ha tentato di iscriversi alla facoltà di Scienze e Tecnologie Audiovisive e Multimediali di Pordenone, ma il voto dell’esame gli fu fatale. Ha poi provato con Giurisprudenza a Bari, ma presto ha cambiato idea per concentrarsi sul lavoro. Così ha iniziato a lavorare per un’azienda in ambito web e grazie a questo impiego ha fondato, insieme ad altri amici, un sito di web news legate alla sua città. Da quel momento ha deciso di dedicarsi completamente al giornalismo.

A 40 anni, Bruno è tornato sui libri e ha conseguito la laurea in Comunicazione e Multimedia nel 2024. Questo traguardo ha segnato un importante capitolo nella sua vita, rafforzando il suo impegno e la sua dedizione nel campo della comunicazione digitale.

L’idea della testata giornalistica online Lifestyleblog.it

Musica, TV, calcio, Hi-Tech, fashion… un blog che diventa presto una testata giornalistica a 360°. L’idea per un progetto così ambizioso nasce da un periodo buio della carriera di Bellini. Lavorava per un’altra web agency, trascorrendo otto ore al giorno in ufficio senza reali mansioni da svolgere e con diversi stipendi arretrati. Invece di restare inattivo, Bellini ha impiegato quel tempo per dare forma al suo progetto, lavorando freneticamente al ritorno a casa per impostare il sito e contattare vari brand. Gradualmente, il progetto ha preso forma, evolvendosi fino a diventare la testata giornalistica online Lifestyleblog.it. Con il passare del tempo e acquisendo sempre più esperienza, il percorso ha subito delle modifiche, fino ad assumere la forma attuale.

I riconoscimenti della rivista

Lifestyleblog.it cresce nel corso degli anni, grazie anche alle collaborazioni e ai consigli di amici che hanno preso a cuore il progetto editoriale. Diverse le condivisioni social e di stima da parte di celebrità del mondo della musica, della TV e dello spettacolo.

Nel 2015, Bruno Bellini riceve il Premio Filottete a Cirò Marina (KR) , un riconoscimento che premia le eccellenze italiane nell’ambito dello spettacolo e del giornalismo.

Un'altra esperienza significativa è quella del Festival di Sanremo . Dal 2015, Bellini fa parte della Giuria Stampa della kermesse canora, con Lifestyleblog.it annoverata tra le riviste accreditate.

Lifestyle Awards

Da cinque anni, Lifestyleblog.it è salito alla ribalta anche per i Lifestyle Awards, un premio che viene conferito dalla testata ai protagonisti dell’anno del mondo della TV, Radio, Cinema e Musica. Si tratta di una sorta di “premio itinerante”, con la consegna del riconoscimento avvenuta in ambito locale e in occasioni di eventi svolti in Puglia dai vincitori o durante la settimana sanremese. Tra i tanti premiati si possono citare i Negramaro, Tiromancino, Maria De Filippi, Monica Setta, Alberto Matano, Lorella Cuccarini, Ermal Meta, e alcuni eventi come Radionorba Battiti Live o il Locus Festival. Questo premio rappresenta un’ulteriore prova del successo di Lifestyleblog.it e della sua capacità di influenzare e riconoscere i talenti del panorama italiano.

Progetti futuri di Lifestyleblog.it