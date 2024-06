Euro 2024. La Germania batte la Danimarca ed è ai quarti: partita sospesa per diluvio durante il primo tempo

Non ci resta che fare gli spettatori…Negli ottavi di finale tra Germania e Danimarca non manca nulla. A Dortmund la partita è stata sospesa a metà primo tempo per maltempo (un vero diluvio….le lacrime italiane!) con i padroni di casa che vincono per 2-0 e si qualificano ai quarti dove il 5 luglio, a Stoccarda, affronteranno la vincente di Spagna-Georgia. Decisivi, per i tedeschi, i gol di Havertz su rigore al 53′ e quello di Musiala al 68′.

Danesi alquanto sfortunati. Trenta secondi prima dell’azione che ha portato alla rete di Havertz il Var ha annullato quello che sarebbe stato l’1-0 di Andersen per un fuorigioco millimetrico. Neuer e compagni hanno però concesso diverse occasioni ai danesi. Gli interventi di Neuer, così come un pizzico di imprecisione di Hojlund hanno permesso però ai tedeschi di mantenere la porta inviolata.