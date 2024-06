Europei 2024 ottavi di finale l’Italia torna a casa dopo battuta (2-0) dalla Svizzera che si qualifica per i quarti

La qualificazione agli ottavi avvenuta grazie al gol del pareggio realizzato da Bizzarri contro la Croazia a pochi secondi dal termine, imponeva al tecnico azzurro Spalletti impostare una diversa squadra ed un diverso modulo in occasione della sfida contro la Svizzera per accedere ai quarti di finale. Sul terreno di gioco dello stadio di Berlino, dove diciotto anni addietro l’Italia aveva vinto il suo quarto titolo mondiale, non poteva e non voleva bloccare la sua corsa in questi europei. E non poteva essere eliminata dalla stessa squadra (Svizzera) che aveva sbarrato la strada agli ultimi mondiali all’Italia. Un insieme di combinazioni che hanno indotto Spalletti a cercare una diversa soluzione per superare il turno e qualificarsi ai quarti. Dopo il 4-2-3-1 contro l’Albania e il 3-5-2 contro la Croazia, schierato il 4-3-3. Scelto il nuovo modulo occorreva mettere in campo la giusta formazione ed una grossa mano a tal proposito mister Spalletti l’ha avuto dall’assenza dello squalificato Calafiore e dell’infortunato Dimarco. Difensori esterni schierati Darmian e Di Lorenzo. Mancini (prima da titolare) difensore centrale insieme a Bastoni. Trio di centrocampo con Barella, Cristante, Fagioli. Attacco con Chiesa e El Shaarawy esterni, Scamacca centrale. Estremo difensore il mitico Donnarumma. Missione e vendetta nei confronti della Svizzera rimasti nel cassetto dei sogni. Mai una prestazione così brutta dagli Azzurri nelle varie competizioni. Parlare dei singoli giocatori è casa inutile. Il tecnico Spalletti si assuma le sue tantissime responsabilità e ne tragga le conseguenze. Squadra lenta e distratta in ogni reparto, inesistente in attacco. La Svizzera meritatamente supera il turno dopo avere ridicolizzato un avversario mai competitivo in questo europeo. Due sconfitte contro Spagna e Svizzera, una vittoria in rimonta contro l’Albania, un pareggio con la Croazia. Tre gol realizzati, quattro subiti.