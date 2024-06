Beinette. Ernesto Bellino uccide la moglie Maria Orlando

Dramma familiare a Beinette, alle porte di Cuneo. Ernesto Bellino ha ucciso la moglie Maria Orlando. Entrambi ultrasettantenni. Ernesto Bellino, ex dipendente dell’Italcementi, l’avrebbe strangolata. L’omicidio è avvenuto in un’abitazione di via Josina, in centro paese. Il corpo di Maria Orlando è stato trovato in bagno.

Il movente sarebbe legato alle gravi condizioni di salute in cui versava Maria Orlando, da tempo malata di Alzheimer e che Ernesto Bellino accudiva. La coppia ha un figlio che abita a Beinette.

A quanto scrive La Stampa Ernesto Bellino stava cercando una residenza sanitaria in cui ricoverare la moglie Maria Orlando. La coppia era sposata dal 1971. L’uomo era molto premuroso e affettuoso nei confronti di Maria. Quando le condizioni di salute della donna si sono aggravate, forse non ha più retto a una situazione che per lui era diventata insostenibile. La salma di Maria Orlando è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero di Cuneo per essere sottoposta ad autopsia.