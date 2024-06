Rilancio per l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi

L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi si trova 21 chilometri a sud della città di Salerno, tra i comuni di Potencagnano Faiano e Bellizzi. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, gestito dalla Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. (Gesac), nato nel 1926, è stato adeguato nel 2007 per sviluppare il traffico civile su larga scala e oggetto di un piano di interventi (il Masterplan 2043) presentato nel 2019 dalla Regione Campagna e Gesac da realizzarsi entro il 2043 (anno di scadenza della concessione) con ammodernamento, ampliamento e riqualificazione dell’intero scalo.

Nell’estate del 2020 hanno avuto inizio i lavori di miglioramento ed estensione della pista aeroportuale a 2000 metri con moderni ed efficaci impianti di segnalazione luminosa, conclusi a febbraio 2024, mentre per il 2025 – oltre all’ulteriore prolungamento della pista a 2200 metri e alle aree di parcheggio e di accessibilità – è in previsione la realizzazione di un nuovo Terminal per l’aviazione generale che, all’inizio, sarà impiegato anche per voli di aviazione commerciale, nell’attesa della realizzazione del terminale dedicato.

Una volta completato, il Terminal avrà una superficie di all’incirca 16 mila metri quadri e vanterà i più elevati standard ambientali sia per quanto riguarda l’efficientamento energetico sia per l’utilizzo di materiali naturali e sostenibili e sarà dotato un impianto fotovoltaico per ridurre le emissioni di CO2 nonché di svariate aperture per consentire l’ingresso della luce naturale all’interno della struttura.

Il progetto per il nuovo Terminal passeggeri è stato assegnato, mediante un concorso internazionale, a un consorzio di imprese guidato dalla multinazionale Deerns che include Atelier(s) Alfonso Femia, Od’A Officina d’architettura, Planeground, Techproject e Sun Flower Engineering. Tali aziende, che possiedono una vasta esperienza nella progettazione di aeroporti a livello globale, hanno anche lavorato sull’espansione degli aeroporti di Amsterdam Schiphol, Abu Dhabi e Kuwait City. Tra le novità previste entro il 2043 figurano nuovi parcheggi, la nuova aerostazione su progetto dello studio napoletano GNOSIS, e il prolungamento della metropolitana di Salerno con una fermata nelle vicinanze dell’aeroporto e l’adeguamento delle infrastrutture stradali con il collegamento via Autostrada.