Primo giorno da sindaca di Perugia per Vittoria Ferdinandi

Ieri Vittoria Ferdinandi ha ufficialmente iniziato il suo mandato come nuova sindaca di Perugia. Dopo una campagna elettorale segnata da un forte impegno per la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, Ferdinandi si è insediata nel suo ufficio presso Palazzo dei Priori ricevendo la fascia tricolore. La giornata è iniziata con una cerimonia di saluto alla stampa presso la sala Rossa e, nel suo discorso inaugurale, la sindaca ha sottolineato l’importanza di un’amministrazione vicina alle esigenze della comunità e ha promesso di lavorare per il miglioramento della qualità della vita dei perugini.

“Perugia ha un potenziale straordinario e insieme possiamo affrontare le sfide che ci aspettano. La mia amministrazione sarà improntata alla trasparenza, all’ascolto e alla collaborazione con tutti i cittadini e con la stampa”, ha dichiarato Ferdinandi.

Nell’incontro con la stampa, ha parlato di una giornata “commovente per tanti”, in quanto frutto di “un grande progetto politico collettivo”, e anche “solenne per chi, come me, ha sempre avuto amore e rispetto per le istituzioni”. Un momento, secondo la sindaca, inevitabilmente fatto di ritualità, gesti e simboli, a partire dalla fascia tricolore, “prima grande indicazione di un metodo da seguire con il richiamo al dovere di tenere uniti”. “Sono convinta – ha aggiunto – che l’impegno, sia per la maggioranza sia per l’opposizione, da domani dovrà essere quello di andare avanti tutte e tutti insieme rimettendo al centro il bene della città. Riusciremo a farlo perché la campagna da noi messa in campo ha già voluto rappresentare plasticamente un modello di governo fatto di partecipazione, ascolto, vicinanza, senso della misura ed equilibrio”.

Dopo aver ribadito “l’orgoglio e la responsabilità” di essere la prima donna sindaca della città, Ferdinandi ha promesso “un’amministrazione che si occuperà in maniera sostanziale e reale di tematiche di genere”. “Rappresento – ha anche detto – una generazione a cui sono felice di aver riaperto le porte. Dobbiamo continuare a essere portatori della gioia e dell’entusiasmo che la città ci chiede”.

La sindaca ha annunciato che in questi primi giorni sarà subito svolta un’attività di ricognizione volta a individuare e valorizzare “tutte le progettualità utili alla città” e a rimettere pienamente in moto la macchina comunale. All’incontro con i giornalisti è seguito nel pomeriggio quello con la segretaria generale dell’ente, Francesca Vichi.