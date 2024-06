Vibo Valentia. Pasquale La Gamba ringrazia Roberto Cosentino: ha dimostrato grande amore per la nostra città

“Come ci ha insegnato Giorgia Meloni, siamo stati leali con gli alleati e lo siamo stati ancora di più con Roberto Cosentino, nostra punta di diamante e riferimento politico in questa ultima competizione elettorale”. Lo scrive su facebook Pasquale La Gamba (Fratelli d’Italia) commentando l’esito del ballottaggio di Vibo Valentia che ha visto prevalere Enzo Romeo, candidato del centrosinistra.

“Ancora una volta sento di esprimere un ringraziamento sincero ad ogni singolo candidato che si è speso con tutte le forze e tutte l’energie in questa campagna elettorale nelle liste di Fratelli d’Italia. Un ringraziamento di cuore sento di rivolgerlo a Roberto Cosentino che ha dimostrato sin da subito rispetto per gli alleati e grande amore per la nostra città e la sua comunità”.

“A Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia – continua nella nota La Gamba – formulo i più sinceri auguri di buon lavoro. Il nostro ruolo in consiglio comunale e non solo è chiaro, adempiremo fino in fondo a questo compito, sui grandi temi saremo sempre dalla parte della città e di chi vorrà farla crescere. Concludo con una citazione di Giorgia Meloni:

Quando sarà necessario, non temere di nuotare controcorrente. Sarà faticoso, certo, ma ti renderà più forte, più resistente, più tenace”.