Comunali Vibo Valentia: ipotesi sul prossimo consiglio comunale

Tra due settimane si conoscerà la composizione del consiglio comunale di Vibo Valentia. Infatti alla coalizione che si aggiudicherà il ballottaggio andrà il sindaco e il premio di maggioranza del 60%. Al netto dei tre candidati più votati, che sono già certi dell’elezione in consiglio, ecco le ipotesi-

Cosa accadrebbe se al ballottaggio vince Roberto Cosentino (centrodestra)?

19 seggi per la coalizione vincente (più il sindaco). 1 al candidato a sindaco, 5 andrebbero a Forza Italia, 4 a Forza Vibo, 4 a Fratelli d’Italia, 3 ad Andiamo Oltre, 2 a Vibo Unica, 1 ad Indipendenza. La coalizione di centrosinistra si fermerebbe a 6 seggi: 1 al candidato sindaco, 2 al Partito democratico, 2 al Centro Studi Progetto Vibo, 1 al Movimento Cinque Stelle. La coalizione di centro prenderebbe 7 seggi: 1 al candidato sindaco, 3 a Cuore Vibonese, 2 ad Insieme al Centro, 1 ad Identità Territoriale.

La ripartizione dei seggi se vince il centrosinistra con Enzo Romeo

1 al candidato a sindaco, 7 seggi al Pd, 7 al Centro Studi Progetto Vibo, 3 al Movimento Cinque Stelle, 2 ai Progressisti per Vibo (19 seggi più il sindaco). La coalizione di centro destra si fermerebbe ad 8 seggi: 1 al candidato a sindaco, 2 a Forza Italia, 2 a Forza Vibo, 1 a testa per Fratelli d’Italia, Andiamo Oltre e Vibo Unica. La coalizione di centro avrebbe 5 seggi: 1 al candidato a sindaco, 2 a Cuore Vibonese, 1 a testa per Identità Territoriale e Insieme al Centro.