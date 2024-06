“Come le modelle” è il nuovo singolo dei Legru

Dal 21 giugno 2024 è disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “COME LE MODELLE” (Matilde Dischi), il nuovo singolo dei LEGRU.

“Come le modelle” è un inno pop punk alle fragilità. E’ una canzone che parla di stereotipi e apparenze in una società in cui è spesso difficile esprimere liberamente emozioni e sentimenti: per paura dei giudizi, per paura di affezionarsi, per paura di perdersi o riscoprirsi.

Spiega la band a proposito del brano: “Quando le apparenze ingannano, i sentimenti si nascondono dentro a un’armatura. ‘Come le modelle’ è uno schiaffo ai luoghi comuni e alle costruzioni mentali; è un inno alla fragilità per abbracciare la nostra natura, al di là dei giudizi e delle apparenze.”

Biografia

LEGRU è un power trio proveniente dal lago di Como: anima Pop, cuore Punk, atmosfere Urban.

Nel 2023 la band inizia la produzione e registrazione del primo LP insieme al producer Andrea Pachetti (Zen Circus, Emma Nolde, Brunori Sas, Dente).

Nel 2024 il gruppo entra a far parte del roster dell’etichetta indipendente Matilde Dischi.

Dopo aver esordito a maggio con “Hanno riaperto le discoteche”, “Come le modelle” è il secondo singolo dei Legru disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 21 giugno 2024.