Il partito di Giorgia Meloni vicino al 30%

La destra di Giorgia Meloni cresce nei sondaggi e accresce il distacco dalla sinistra. Secondo il sondaggio di Swg diffuso dal Tg La7 di Enrico Mentana la formazione guidata da Elly Schlein scende al 23,5%. Primo partito italiano è sempre Fratelli d’Italia. La destra guadagna lo 0,4% e sale al 29% avvicinandosi alla soglia del 30%. Leggera risalita dei grillini attestati al 10%. Ma a tenere banco sono sempre la Lega all’8,8% e Forza Italia all’8,7%. L’obiettivo dei due alleati della destra è arrivare al 10% ciascuno così da portare il centrodestra al 50%.

Continua il momento positivo di Alleanza Verdi-Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni al 7,1%. L’alleanza verdi sinistra può aspirare ad oggi a circa il 30%. Il centrosinistra strettamente inteso deve recuperare quasi il 20% sulla coalizione di governo. Per farlo dovrebbe riuscire a tenere insieme non solo i grillini ma anche altre formazioni minori come Azione di Carlo Calenda al 3,4%; +Europa al 2,2% e Pace terra dignità di Michele Santoro al 2%; Italia Viva di Matteo Renzi all’1,7% e Sud chiama Nord all’1,2%. Mentre Noi moderati, attestato all’1%, è uno degli alleati della Meloni.