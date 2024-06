Il Kenya aumenta le tasse: i manifestanti assaltano il parlamento a Nairobi

Kaos in Kenya dove si registrano almeno 10 morti a seguito degli scontri tra polizia e manifestanti a Nairobi dove è in corso una protesta contro l’aumento delle tasse. I manifestanti hanno fatto irruzione in Parlamento dove è divampato un incendio. Anche l’edificio del consiglio comunale è stato dato alle fiamme. All’incirca 45 feriti sono stati ricoverati al Kenyatta National Hospital di Nairobi.

I dimostranti, quasi tutti giovanissimi, hanno superato il cordone della Polizia poco dopo che i legislatori avevano votato per l’approvazione dell’aumento delle tasse. Anche l’ufficio del governatore di Nairobi, membro del partito al potere, è stato incendiato. L’ufficio si trova vicino al Parlamento e la polizia ha usato idranti per spegnere l’incendio.

La legge finanziaria dovrebbe introdurre nuove tasse, tra cui un’imposta ecologica che aumenterà il prezzo di beni come gli assorbenti e i pannolini. La proposta di tassare il pane è stata rimossa a seguito delle proteste, ma i manifestanti continuano a chiedere al Parlamento di non approvare la legge.