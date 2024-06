Crotone riqualificazione Orto Tellini, a passo spedito per il decoro urbano

Il centro cittadino sempre più all’attenxione dell’Amministrazione comunale affinché torni ad essere accogliente e nel rispetto dell’ambiente. Il primo step dei lavori di riqualificazione di Orto Tellini è ormai in via di definizione.

Ne dà notizia il vicesindaco ed assessore al verde pubblico, Sandro Cretella.

Dopo il ripristino delle balaustre e la realizzazione dei primi camminamenti, in questi giorni è in corso di posa l’impianto di illuminazione perimetrale, l’installazione di una fontana e l’impianto idrico ad aspersione.

È stata anche effettuata, grazie alla collaborazione con Akrea, una straordinaria attività di bonifica, eliminando dalle parti più nascoste, rifiuti ed ingombranti depositati da anni.

Al fine di garantire il controllo dell’area è stato installato un impianto di videosorveglianza.

Da questa mattina, nell’ambito del piano di inerbimento cittadino, è iniziata anche la posa del prato già pronto.

I lavori verranno completati entro i prossimi giorni in vista degli eventi già calendarizzati per la stagione estiva.

In un secondo step, che partirà a breve, è prevista l’implementazione di arredo urbano.