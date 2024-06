Firenze. Visita del nuovo arcivescovo Gambelli a Casa San Paolino

Qualche ora dopo la sua ordinazione il nuovo arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha visitato la Casa della Solidarietà San Paolino, una delle strutture gestite da Fondazione Solidarietà Caritas che ospita mamme con bambini, donne sole e anziani. Durante la visita, il nuovo arcivescovo ha firmato una maglia della squadra di calcio San Paolino – Caritas con questa frase: “La vita è bella quando è donata”.

“Auguri di buon lavoro al nuovo arcivescovo Gambelli, da sempre vicino alle persone che soffrono, che vivono in condizione di povertà, agli emarginati sociali”, dice Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Firenze.

“Grazie alle esperienze come missionario in Ciad e come cappellano del carcere di Sollicciano, sa bene cosa significhi stare ogni giorno al fianco degli ultimi, secondo l’insegnamento di Papa Francesco – sottolinea Lucchetti -. La storia del nuovo arcivescovo ci dice quanto sia attento a temi che animano anche il nostro impegno di carità verso il prossimo. La Chiesa fiorentina con Gambelli continuerà a diffondere un messaggio di pace e inclusione guardando alle nuove generazioni”.

“Un grazie particolare all’arcivescovo per aver voluto, tra gli altri impegni della giornata dell’ordinazione, visitare la Casa della Solidarietà San Paolino. Un gesto che conferma il grande impegno di Gambelli per le persone in difficoltà” conclude il presidente Lucchetti.