Europei, L’Italia promossa agli ottavi dopo il pareggio (1-1) contro la Croazia

Nessuno ci credeva più a proposito del paesaggio dell’Italia agli ottavi di finale. Ma come si è solito dire: “finché c’è vita c’è speranza” e l’Italia ha interpretato al meglio questo detto quando ad un minuto dalla fine della partita perdeva 1a0. Ci ha pensato Zaccagni a riequilibrare il risultato con un perfetto tiro dalla sinistra che mandava il pallone ad insaccarsi all’incrocio dei pali. Grande euforia in campo più che giustificata considerando il passaggio agli ottavi quando la Croazia stava già festeggiando al posto dell’Italia la qualificazione. Altro eroe della serata, oltre a Zaccagni, il portierone Donnarumma autore del rigore parato. Non ha deluso l’Italia nella ripresa. Ha sempre avuto la meglio sulle giocate ed in più occasioni poteva andare a rete. Sabato prossimo ci sarà da affrontare la Svizzera a Lipsia e sarà un’altra battaglia che mister Spalletti ed i suoi Moschettieri devono sapere interpretare con la stessa verva del secondo tempo contro la Croazia.