Crotone, solidarietà al Sindaco Voce dai Consiglieri di Maggioranza

Esprimiamo la nostra convinta solidarietà e vicinanza al sindaco Voce, fatto oggetto di frasi volgari da parte di due soggetti e soprattutto per le minacce espresse da uno di questi attraverso i social.

Il sindaco sta applicando un principio di legalità imprescindibile e inderogabile, un principio che è alla base di una comunità civile.

Non accettare questo è indice di mancanza di senso civico e di senso di appartenenza.

Inaccettabili le volgarità espresse verso il primo cittadino che investono anche la sfera privata così come sono inaccettabili le minacce proferite.

Il sindaco, ne siamo certi, continuerà sulla linea tracciata e noi saremo sempre al suo fianco.

Soggetti come questi non meritano spazio pubblico né considerazione.

Non appartengono ad una comunità come quella crotonese che si distingue per senso di accoglienza, solidarietà e appartenenza.