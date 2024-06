Comacchio. Ivana Ferroni investita e uccisa in viale dei Continenti: lascia tre figli

Drammatico incidente stradale al Lido delle Nazioni. Ivana Ferroni, 39 anni, e il compagno di 42 anni, sono stati investiti da un’automobile in viale dei Continenti, all’altezza del bar “Ti porto al mare”.

Per Ivana Ferroni non c’è stato nulla da fare. Vani i tentativi dei sanitari del 118 intervenuti con ambulanza, auto medica ed elisoccorso. Troppo gravi le ferite riportate. Ivana Ferroni è morta all’ospedale del Delta di Lagosanto. La donna lascia tre figli. L’uomo ha riportato ferite di media gravità per le quali è stato portato all’ospedale del Delta.

Il conducente, un uomo di 44 anni del luogo, è rimasto illeso. Il guidatore è risultato positivo all’alcol test ed è stato messo agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Compagnia di Comacchio – intervenuti per i rilievi-, che lo hanno anche sottratto dalla furia degli amici della coppia. La Procura di Ferrara farà eseguire l’autopsia sul corpo della donna e una consulenza cinematica per chiarire la dinamica dell’incidente.