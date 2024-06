Soccorso mezzi pesanti – il trasporto speciale

Potrebbe succedere una volta nella vita di trovarsi alla guida di un grosso veicolo e di fermarsi improvvisamente senza riuscire a ripartire. Questo è uno dei casi nei quali c’è bisogno di contattare un servizio di soccorso mezzi pesanti, che di solito opera 24 ore su 24, e che dovrà inviare un soccorso che dovrà essere più veloce possibile.

Quello che succederà è che arriverà un carroattrezzi direttamente all’indirizzo dove il mezzo pesante, che può essere un camion o un furgone, si è fermato per un guasto in modo da trainare e portarlo nell’officina più vicina.

In questo caso abbiamo a che fare con quella che è l’unica soluzione possibile, ma soprattutto la più comoda, perché non è che in queste situazioni ci siano molte alternative, anche perché si parla di servizi che non solo aiutano chi ha un mezzo pesante, ma riescono ad essere da supporto a qualunque persona che sta guidando un qualunque veicolo, e che magari ha avuto un incidente

Parliamo quindi dei servizi che sono rivolti anche all’automobilista e motociclisti che si sono fermati in strada che involontariamente stanno bloccando il traffico. In questo caso il servizio di soccorso si baserà sul carro attrezzi che avrà il compito di portare il veicolo in avaria nel meccanico più vicino, soprattutto nel caso in cui ci sia stato un incidente particolarmente grave.

In alcuni casi può succedere anche che intervenga la polizia, per poi chiamare il servizio soccorso che porterà il veicolo che magari è ridotto in condizioni disastrose direttamente nella sfasciacarrozze.

In ogni caso il servizio soccorso per quel che è possibile cercherà di contribuire al recupero della funzionalità del veicolo, facendolo guidare di nuovo al cliente. Mentre per quanto riguarda la scelta di portare in mezzo all’officina più vicina diciamo che è legata alla volontà di risparmiare sui costi di trasporto il carro attrezzi.

Cosa fare quando ci si accorge di avere un problema con un mezzo pesante

Prima o poi può succedere di trovarsi nella situazione nella quale si verifica un’avaria, mentre si sta guidando un mezzo pesante ed è importante non farsi cogliere alla sprovvista matrimoniale il servizio soccorso stradale che nella maggior parte dei casi è a pagamento, a meno che non sia incluso nella polizza assicurativa.

In questo senso per avere più certezze è meglio chiedere un preventivo, tenendo presente che bisognerà calcolare i costi facendo attenzione ad alcune variabili che non hanno a che fare solo con il costo del carro attrezzi.

Chiaramente la tariffa può cambiare in base all’orario della chiamata al servizio di carroattrezzi perché è ovvio che, se il supporto avviene di notte, o durante il fine settimana, o ancora nei giorni festivi ci sarà un prezzo extra.

Considerando che ci si trova in una situazione di emergenza non si può pensare troppo al risparmio: ed ecco perché, quando ci si trovava in quelle situazioni la prima cosa da fare è essere reattivi e chiamare il prima possibile il servizio, fornendo tutti i dati importanti sulla situazione che sta vivendo in modo da aspettare continuità l’arrivo del carro attrezzi.

Ricordiamo che gli operatori che lavorano all’interno di questo servizio soccorso stradale utilizzeranno gli strumenti specifici per fare delle riparazioni sul posto se dovesse servire senza per forza entrare nella modalità di recupero del veicolo e del suo trasporto, soprattutto se il mezzo è piccolo.