Roberto Baggio e la sua famiglia picchiati e rapinati mentre stavano guardando nella loro casa la partita Italia-Spagna

Grande spavento per Roberto Baggio e la sua famiglia che sono stati vittime giovedì sera di una violenta rapina mentre stavano guardando la gara di Euro 2024 tra Italia e Spagna. I malviventi hanno anche picchiato l’ex calciatore.

Attorno alle ore 22 un gruppo di almeno cinque persone, tutte armate, si è introdotto nella villa dell’ex stella della nazionale ad Altavilla Vicentina. In base alle prime ricostruzioni della vicenda, Roberto Baggio, nel vedere i banditi in casa sua, ha provato ad affrontare uno di loro, con il rapinatore che lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola.

L’ex calciatore ha riportato una ferita profonda sul capo, per poi essere, con i suoi familiari, chiuso in una stanza. Nel frattempo i malviventi hanno messo sottosopra l’abitazione trafugando orologi, gioielli, soldi e altri oggetti di valore. Deve essere ancora fatta una stima precisa del bottino rubato.

Quando Baggio ha intuito che i rapinatori avevano lasciato la casa, è riuscito a sfondare la porta della stanza in cui è stato rinchiuso ed ha avvisato i Carabinieri della compagnia di Vicenza, che hanno ascoltato Baggio e i suoi familiari, oltre ad aver già acquisito tutte le immagini della videosorveglianza. Baggio si è poi recato al pronto soccorso di Arzignano, dove è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte.