Rende. L’Aurora vince il Loop Fest, contest organizzato da RC Voce e Produzione

Lunedì 17 giugno 2024 a Rende (CS), nel suggestivo Parco Fluviale, si è svolto il LOOP FEST, evento organizzato da RC VOCE PRODUZIONE all’interno del palinsesto del Mood Summer Fest, che ha proclamato vincitrice L’Aurora.

Il LOOP FEST è un contest dedicato agli allievi che si sono contraddistinti nel corso dell’anno accademico presso la scuola di alto perfezionamento canoro RC Voce Produzione, diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

Durante la serata, condotta da Italo Palermo, si sono sfidati venti artisti su brani inediti, che sono stati giudicati da una giuria di altissima qualità. La vittoria è stata conquistata dalla giovane cantautrice Aurora Caloiero, in arte L’Aurora, che ha ottenuto la produzione e pubblicazione di un brano con l’etichetta DMB Production, distribuito da Sony Music Italy.

“Serata bellissima, opportunità meravigliosa poter cantare su un palco come quello del Mood. Non mi aspettavo di poter vincere proprio perché è stata una serata piena di talento, sono contenta però di essere stata capita e apprezzata. Grazie LoopFest”, L’Aurora.

Rosario Canale commenta: “È stata una serata straordinaria e per noi la soddisfazione di vedere i nostri ragazzi su un palco così importante ci fa sentire appagati nel nostro lavoro. Ringraziamo tutti per la partecipazione e siamo sicuri che l’anno prossimo faremo un’edizione ancora più bella perché il nostro obiettivo è quello di crescere sempre di più e far crescere la nostra realtà didattica e discografica”.

“Abbiamo regalato ai nostri ragazzi un palco importante. Durante la serata hanno potuto dimostrare, davanti ad un pubblico interessato e ad una giuria di qualità, la loro arte. È un sacrificio notevole per noi investire sui ragazzi ma lo facciamo con passione e umiltà. Lo spettacolo è stato curato nei minimi particolari da noi e il nostro staff formato da Aldo Campanaro, Valeria Filippone e Ottavio Sirianni”, dichiara Cecilia Cesario.

L’appuntamento con il LOOP FEST è per il 2025, con la promessa di un’altra straordinaria edizione.

La RC Voce Produzione è una scuola di alto perfezionamento canoro e artistico diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale che vanta da oltre dieci anni una presenza importante su tutto il territorio nazionale e si configura sicuramente come la prima realtà didattica della voce, del talent scouting e della produzione nel panorama nazionale. A guidare la scuola ci sono due tra i più influenti artisti, cantautori e vocal coach del panorama nazionale:

Rosario Canale, autore multiplatino per Mengoni, Tatangelo, Zero Assoluto e svariate edizioni del Festival di Sanremo, nonché cantautore di Amici di Maria De Filippi nel 2017 e finalista di Castrocaro.

Cecilia Cesario, cantautrice, musicoterapeuta, vocal coach ad Amici di Maria De Filippi e ad Amici di Maria De Filippi Celebrities e protagonista di svariati tour internazionali.