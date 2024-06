Quali caratteristiche devono avere le casseforti per hotel per essere sicure?

Quando si pernotta in hotel la cassaforte è un elemento sempre molto importante, perché permette di custodire beni, gioielli, oggetti di valore nei momenti più rilassanti di una vacanza o in occasioni di lavoro e business che richiedono di riporre i propri effetti personali. È fondamentale che una cassaforte per hotel sia sicura e inespugnabile, in modo che gli ospiti si sentano sereni a lasciare i propri averi e non trovino mai brutte sorprese.

Una cassaforte moderna, sicura e tecnologica fa parte del comfort e dei servizi offerti da una struttura, ed è un biglietto da visita di affidabilità e qualità. La cassaforte rientra in quelle variabili di un hotel che incidono sulle recensioni positive e sul passaparola. Ma quali sono le caratteristiche che deve avere una buona cassaforte, per prevenire manomissioni e spiacevoli furti?

Materiali di qualità e robusti

Una cassaforte dovrebbe essere sempre realizzata con materiali robusti, a prova di effrazione. Questo si applica ancora di più alle casseforti degli hotel, dei bed and breakfast, degli appartamenti o case vacanze perché la struttura si prende la responsabilità di custodire i beni di qualcun altro, e deve farlo in maniera affidabile e sicura.

Una buona cassaforte è a prova di scasso e resistente anche a colpi o martellate che potrebbero romperla e forzarla rapidamente. L’acciaio temprato o le leghe di acciaio composito o i materiali ceramici sono tra i materiali più usati, ma il titanio è forse il migliore. È in grado di respingere gli attacchi più aggressivi, ma ha un costo superiore agli altri.

Un meccanismo di chiusura inespugnabile

Grazie alle tecnologie digitali sempre più spesso le casseforti si sbloccano non con codici ma con dati biometrici, con impronte digitali o carte magnetiche. L’innovazione in questo campo deve essere applicata anche al mondo dell’hotellerie, che si trova a custodire beni di grande valore e deve garantire al cliente il massimo della protezione.

La modernità del sistema aiuta a offrire una maggior sicurezza rispetto alle più tradizionali chiavi o combinazioni alfanumeriche. In più possono garantire funzionalità particolari come la memoria di tutti gli accessi.

L’ancoraggio resistente

La cassaforte è fissata all’interno della stanza d’hotel al muro, dentro un armadio, nel pavimento o in vani nascosti. L’incorporazione di questo oggetto al resto dell’arredo deve essere molto sicura, in modo che un ladro non possa smontare la cassaforte stessa per portarla altrove e scassinarla con calma.

Non bisogna mai sottovalutare l’importanza di un fissaggio resistente, perché anche la cassaforte più tecnologica e sofisticata del mondo potrebbe essere staccata dalla sua sede e portata via.

La capacità di mimetizzarsi

Una buona cassaforte deve essere ben mimetizzata e nascosta nell’arredamento della stanza, in modo che sia difficile per un estraneo anche individuarla, oltre che provare a romperla o forzarla. Meno è visibile, più tempo ci vorrà a un malintenzionato per trovarla.

Le soluzioni più moderne sono molto minimaliste e discrete, tanto che localizzare una cassaforte a volte è davvero difficile, se non impossibile.

Allarmi e protezione digitale

Una cassaforte di moderna generazione può avere degli allarmi e sistemi anti-effrazione che segnalano, come l’antifurto, se qualcuno sta cercando di manometterla. La tecnologia avanzata è quasi sempre una garanzia di protezione, sicurezza e affidabilità.

Questi sistemi comprendono anche delle funzioni di blocco in caso di più tentativi errati (di combinazioni o dati biometrici) in modo che non sia possibile riprovare ad aprirla.