Latina. Spaccio di stupefacenti: organizzazione composta prevalentemente da donne

Eseguite dai Carabinieri di Latina 11 misure cautelari a carico di altrettanti indagati responsabili di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. L’organizzazione criminale era composta prevalentemente da donne (ben otto delle destinatarie di misura cautelare).

Il gruppo vendeva stupefacenti usando feritoie ricavate dalle porte blindate degli appartamenti, tecnica già impiegata in altre Città. La banda aveva occupato abusivamente alcune abitazioni di proprietà dell’Ater e costruito immobili in zona agricola non edificabile.