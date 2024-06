I democrati potrebbero sostituire Biden nella corsa alla Casa Bianca

Non sono le “cattiverie” dei repubblicani, ma i dati di fatto a testimoniare che Biden è troppo avanti negli anni per sostenere un secondo mandato alla Casa Bianca. Nel fronte democratico c’è chi pensa ad un cambio di candidato. Secondo il quotidiano britannico “Daily Mail” i vertici del Partito democratico USA si starebbero interrogando sul miglior modo di sostituire il presidente degli Stati Uniti Joe Biden come candidato alla presidenza Usa prima delle prossime elezioni.

Il “Mail” cita collaboratori di figure di spicco del partito. Tra questi gli ex presidenti Barack Obama e Bill Clinton, il leader dei Democratici al Senato Chuck Schumer e l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi. Secondo il quotidiano, i Democratici sono preoccupati sia dai recenti segnali di affaticamento fisico e mentale del presidente, sia dal continuo calo del suo indice di gradimento.