Installazione caldaie Rinnai – affidati agli esperti

In tutte le fasi della vita del nostro dispositivo di riscaldamento possiamo avere bisogno di un tecnico che si occupa tra le altre cose dell’installazione caldaie Rinnai, andando in un centro assistenza a marchio, legato a questa grande azienda leader nel settore.

Parliamo di una cosa determinante quando si tratta di gestire un dispositivo di riscaldamento molto importante come la caldaia, anche perché consente al cliente di evitare di spendere troppi soldi per quanto riguarda la riparazione e l’assistenza generica.

Ecco perché sarà molto conveniente acquistare una caldaia di una grande azienda come Rinnai, proprio perché si avranno garanzie di qualità sul prodotto, ma anche di supporto dei centri di assistenza al marchio che ci sono in tutto il territorio italiano.

Allo stesso tempo sarà molto importante ricordarsi durante l’anno di chiamare il tecnico quando c’è da fare la manutenzione periodica, la quale servirà per avere la garanzia che il dispositivo sia sempre controllato e pulito in maniera approfondita.

La pulizia della caldaia riguarda nello specifico la camera di combustione, cioè quell’elemento dove ci sono dei processi che avvengono a temperature altissime, soprattutto per quanto riguarda la caldaia con la tecnologia a condensazione, la quale è una delle più acquistate negli ultimi anni, e dove si possono trovare residui di fumi e condensa al suo interno.

Questi fumi dovranno essere ripuliti in maniera attenta con lo scopo di consentire alla caldaia di funzionare, tenendo bassi i consumi, ma mantenendo alta l’efficienza.

Si tratta di una pulizia che ovviamente non può fare una persona che non è esperta nel settore, ma va richiesta a un tecnico caldaista, il quale avrà anche la facoltà di poter fare un controllo più accurato dentro il dispositivo.

Questo controllo riguarderà tutti i componenti principali di cui è composta la caldaia stessa e che prima o poi almeno una volta dovranno essere sostituiti.

Per quanto riguarda la periodicità della polizia e della manutenzione della caldaia diciamo che si può stabilirlo in maniera libera, oppure attendere la revisione obbligatoria per legge della caldaia, la quale deve essere fatta seguendo le indicazioni che ci sono dentro il libretto

Altre cose da sapere sull’installazione della caldaia

Bisogna ricordare che l’installazione della caldaia deve essere fatta per legge da un tecnico specializzato che possiede uno specifico patentino: ed ecco perché sarebbe inutile pensare di fare tutto in modalità fai da te, in quanto si rischierebbe delle multe molto molto salate.

Ma soprattutto non si avrebbero garanzie per quanto riguarda il funzionamento della caldaia negli anni.

Inoltre la caldaia può essere installata dentro fuori dall’edificio: ma questo dipenderà dal tipo di dispositivo acquistato, in quanto se parliamo di una che deve essere messo all’esterno come quella a basamento, bisognerà acquistare un apposito kit antigelo nell’ottica di evitare che durante il periodo invernale ci sono dei problemi per le varie intemperanze climatiche.

In altri casi invece ci sarà chi sceglierà la caldaia murale, la quale può essere messa anche all’interno della propria abitazione, e che si caratterizza per essere compatta, essendo quindi adatta anche a un monolocale, o comunque a una casa che non è troppo grande.