La terra continua a tremare senza sosta nella zona dei Campi Flegrei

È davvero difficile dormire sonni tranquilli per chi vive nella zona dei Campi Flegrei dove la terra continua a tremare senza sosta. Una scossa di terremoto è stata avvertita la scorsa notte, dopo le 3:58. La magnitudo è stata di 3,4 con una profondità di circa 3 chilometri, come registrato dalla Sala Operativa Invg (Istituto nazional vulcanologia) – Osservatorio vesuviano di Napoli. L’epicentro in mare, prospiciente il litorale tra Lucrino e Arco Felice. Al momento non si segnalano danni a cose e a persone.

Poche ore prima, alle 21.30, c’era stato un altro sisma di magnitudo 1.8 a una profondità di 3,4 chilometri, con epicentro nel golfo di fronte al litorale di Bacoli. Il sisma della notte è stato avvertito dalla popolazione della zona flegrea con persone svegliate nel sonno da un boato e, poi, da un movimento ondulatorio che faceva oscillare i lampadari e tremare i vetri delle finestre. Il sisma nel cuore della notte è stato avvertito anche a Licola, Monterusciello, Cuma, ma anche in alcuni quartieri di Napoli come Pianura, Bagnoli e Fuorigrotta.

Nella notte, i sismografi hanno registrato un piccolo sciame composto da 7 lievi scosse con epicentro tra la Solfatara e la zona dei Pisciarelli. Dall’inizio dell’anno ad oggi, riferisce Il Mattino, le scosse rilevate nei Campi Flegrei dalla sala di Napoli dell’Ingv sono state 4.274, la maggior parte delle quali di bassissima magnitudo.