Tuoro. Il marocchino che ha accoltellato la moglie on si sarebbe reso conto di aver colpito anche la figlia

Tuoro sul Trasimeno (Perugia) è sotto choc per il dramma familiare che si è consumato nelle scorse ore. Il marocchino di 34 anni non si sarebbe reso conto di avere colpito anche la figlia. Nella furia con la quale si sarebbe scagliato contro la moglie, al culmine di un litigio, non si sarebbe neanche reso conto che la più piccola delle bambine della coppia era in braccio alla donna e le coltellate sferrate avevano raggiunto anche lei. Ferite alle gambe per le quali la piccola è stata medicata al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia. Quando si sarebbe accorto che, sotto i colpi era finita anche la piccola, l’avrebbe presa e portata dai vicini di casa perché venisse curata.

A quel punto sarebbe scattato l’allarme. Il marocchino di 34 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio, a quanto pare dopo un tentativo di fuga. È questa una delle ricostruzioni di quanto accaduto la scorsa notte a Tuoro, dove il marocchino di 34 anni avrebbe accoltellato compagna e figlia. Forse per errore la bimba, per l’incapacità di accettare la fine la loro storia la donna che è ricoverata in prognosi riservata.

Il nordafricano, rintracciato dopo alcune ore nel centro abitato di Tuoro con i vestiti ancora macchiati di sangue, sarà interrogato dal gip. Le indagini dei carabinieri potranno permettere di dare ai fatti la vera ricostruzione dell’accaduto.