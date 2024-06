Amadeus sul Nove condurrà I Soliti Ignoti e La Corrida

Usato sicuro per il debutto di Amadeus sul Nove. Sorrisi.com è in grado di anticipare in esclusiva il format con cui partirà nuova avventura di Amadeus sul Nove, dove lo vedremo nella prossima stagione tv.

Il suo primo programma di prima serata sarà una nuova edizione della Corrida, talent show ideato da Corrado. L’impegno si sommerà con Identity, il nuovo quiz show basato sul format di Soliti Ignoti, in onda sempre sul Nove il prossimo autunno. La Corrida è stato condotto per tantissimi anni da Corrado, poi per un breve periodo da Gerry Scotti e infine anche da Carlo Conti.