Putin tende la mano agli ucraini: c’è la proposta di pace

Nonostante la guerra in Ucraina sia giunta al giorno 842 all’ombra non si profila la pace. “Putin è come Hitler, non ci si può fidare” dichiara sprezzante Volodymyr Zelensky, foraggiato dagli occidentali. Zel fa riferimento è all’offerta di pace di Mosca se Kiev ritirerà le sue truppe dai territori filorussi di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia e avrà notificato la rinuncia ad aderire alla Nato.

Il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak respinge l’offerta di pace della Federazione Russa. “Da Vladimir Putin non arriva alcuna reale proposta di pace e nessun desiderio di porre fine alla guerra, è tutta una farsa”.