Bere acqua sana e gustosa: i benefici dei filtri per rubinetto

Le soluzioni per filtrare l’acqua del rubinetto sono un’alternativa ecologica all’acquisto di bottiglie di plastica. Inoltre, migliorano la qualità dell’acqua garantendo la sicurezza della tua famiglia e offrendo un consistente risparmio.

Un’azienda leader che offre filtri per l’acqua potabile è Eivavie . L’azienda nasce da un’idea di Tullio Trèves, imprenditore nel settore della sostenibilità ambientale fin dagli anni ’90. Eivavie, parola palindroma che deriva dal francese e dal dialetto patois valdostano è composta dalle parole “acqua” e “vita”, indica anche movimento, poiché può essere letta al contrario e quindi dà l’idea di infinito, di circolarità.

Adottare soluzioni per filtrare l’acqua del rubinetto è un piccolo aiuto che possiamo dare al Pianeta Terra, evitando di farlo annegare in un mare di rifiuti di plastica e non solo.

Perché è importante bere acqua sana?

L’acqua è fondamentale per il nostro corpo e le sue funzioni vitali. Beviamo acqua per mantenere l’idratazione, favorire la digestione, e sostenere il funzionamento del cervello e dei muscoli.

Ma non tutta l’acqua è uguale. Bere acqua contaminata può causare problemi di salute come disturbi gastrointestinali, infezioni e persino malattie più gravi.

L’acqua del rubinetto, pur essendo trattata, può contenere ancora cloro, metalli pesanti, impurità e altre sostanze nocive. Questi contaminanti possono alterare il gusto dell’acqua e, soprattutto, rappresentare un rischio per la salute. Ecco perché è così importante filtrare l’acqua del rubinetto: per assicurarsi che sia pulita, sicura e salutare per tutta la famiglia.

Come i filtri per rubinetto migliorano la qualità dell’acqua?

I filtri per rubinetto sono disponibili in diversi tipi, ognuno con il suo funzionamento specifico. Ci sono filtri a carboni attivi, osmosi inversa, brocche filtranti, a gravità, e in ceramica. Ma come funzionano esattamente?

I filtri a carboni attivi rimuovono impurità e contaminanti attraverso l’adsorbimento. I filtri a osmosi inversa forzano l’acqua attraverso una membrana semipermeabile, eliminando una vasta gamma di sostanze nocive.

Le brocche filtranti sono facili da usare e molto popolari, mentre i filtri a gravità sfruttano la forza di gravità per purificare l’acqua senza bisogno di elettricità. I filtri in ceramica utilizzano una barriera fisica per bloccare batteri e altre particelle come le microplastiche.

Questi filtri rimuovono cloro, metalli pesanti, batteri e altre sostanze nocive dall’acqua, migliorandone notevolmente la qualità.

Bere acqua filtrata offre numerosi benefici, tra cui un miglior gusto, una migliore digestione e una riduzione del rischio di malattie. Con un filtro per rubinetto, puoi avere acqua pulita e sicura direttamente dal tuo rubinetto, migliorando la salute e il benessere della tua famiglia.

Quali sono i benefici di utilizzare un filtro per rubinetto?

Utilizzare un filtro per rubinetto offre numerosi vantaggi concreti. Ecco alcuni dei principali benefici:

Risparmiare denaro rispetto all’acquisto di acqua in bottiglia.

Ridurre l’impatto ambientale diminuendo l’uso di plastica.

Avere acqua fresca e filtrata sempre disponibile a casa.

Migliorare il gusto dell’acqua e renderla più piacevole da bere.

Garantire acqua sicura e salutare per tutta la famiglia.

Un filtro per rubinetto non solo ti permette di risparmiare, ma contribuisce anche a proteggere l’ambiente e a migliorare la qualità della vita domestica. Con un semplice gesto, puoi fare una grande differenza per te e per il pianeta.

Come scegliere il filtro per rubinetto giusto per le tue esigenze?

Innanzitutto, è importante capire quali contaminanti sono presenti nell’acqua del tuo rubinetto, e questo dipende da zona a zona.

In alcune città , l’acqua del rubinetto non è addirittura potabile e può contenere livelli elevati di cloro, metalli pesanti e batteri.

Conoscere cosa vuoi rimuovere ti aiuterà a scegliere il filtro più efficace. Poi, considera il budget a disposizione: esistono filtri per tutte le tasche, quindi valuta quanto sei disposto a spendere.

Anche lo spazio disponibile sotto il lavandino è un fattore da tenere in considerazione. Alcuni filtri richiedono più spazio di altri, quindi assicurati di avere abbastanza spazio per l’installazione. Un altro aspetto importante è il flusso d’acqua: se hai bisogno di un flusso d’acqua elevato, scegli un filtro che non riduca troppo la pressione dell’acqua.

Infine, pensa alle tue preferenze personali in termini di design e funzionalità. Alcuni filtri sono più discreti e si integrano meglio con l’arredamento della cucina, mentre altri offrono funzionalità aggiuntive che potrebbero essere utili. Prendendo in considerazione questi fattori, sarai in grado di trovare il filtro per rubinetto perfetto per le tue esigenze, garantendo acqua pulita e sicura per te e la tua famiglia.

Sfatiamo i miti sui filtri per rubinetto

Ci sono molte credenze errate sui filtri per rubinetto, e oggi vogliamo affrontarle e smentirle.

Uno dei miti più comuni è che i filtri per rubinetto siano troppo costosi. In realtà, esistono opzioni per tutte le tasche, e spesso l’investimento iniziale viene rapidamente compensato dal risparmio sull’acquisto di acqua in bottiglia.

Un’altra convinzione errata è che l’installazione dei filtri sia complicata. La maggior parte dei filtri per rubinetto è progettata per essere installata facilmente, senza bisogno di strumenti speciali o di un idraulico.

Alcuni pensano che i filtri per rubinetto domestici non siano efficaci come altri sistemi di filtraggio impiegati su larga scala. Tuttavia, molti filtri per rubinetto utilizzano tecnologie avanzate che rimuovono efficacemente contaminanti come cloro, metalli pesanti e batteri.

Infine, c’è chi crede che l’acqua del rubinetto sia già abbastanza sicura da bere. Sebbene l’acqua del rubinetto sia generalmente sicura, può comunque contenere contaminanti che influenzano il gusto e la qualità. Un filtro per rubinetto garantisce un’acqua ancora più pulita e sicura per te e la tua famiglia.