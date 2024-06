A Roma la presentazione del volume “L’Ambasciata d’Italia in India” di Gaetano Cortese

Roma, Circolo degli Esteri – Lunedì 17 giugno, ore 18:30

ROMA – Lunedì 17 giugno alle ore 18:30, presso il Circolo degli Esteri a Roma (Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42) sarà presentato il volume “L’Ambasciata d’Italia in India” dell’ambasciatore Gaetano Cortese, ricorrendo il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e India. Con questo ulteriore volume della prestigiosa Collana dell’Editore Carlo Colombo si compie un altro significativo passo nella valorizzazione del patrimonio architettonico ed artistico delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, cui l’ambasciatore Gaetano Cortese con un impegno ormai venticinquennale dedica la sua appassionata opera.

All’evento interverranno il Sen. Giulio Terzi di Sant’Agata, l’ambasciatore d’Italia in India Vincenzo De Luca, l’ambasciatore Umberto Vattani, l’ambasciatore Gaetano Cortese, curatore della Collana dell’Editore Carlo Colombo, il Prof. Francesco Perfetti, l’editore Giovanni Battista Colombo e il Capo Redattore responsabile del servizio diplomatico dell’ANSA, Carlo Rebecchi, che modererà l’incontro.

L’opera si apre con una prefazione dell’ambasciatore d’Italia a New Delhi Vincenzo De Luca e con un indirizzo di saluto dell’ambasciatore dell’India in Italia Dr. Neena Malhotra. L’autore ripercorre la storia della Residenza dell’Ambasciatore d’Italia in India, descrivendo il profilo storico-architettonico del Palazzo e soffermandosi soprattutto sulle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, iniziate 75 anni fa. Il volume riporta le visite di Stato ed ufficiali dei Presidenti della Repubblica, dei Capi di Governo, dei Ministri degli Affari Esteri, dei Segretari Generali del Ministero degli Affari Esteri e dei rappresentanti diplomatici che sin dal 1948 hanno segnato la storia dei rapporti diplomatici tra Italia e India.

Gran parte delle immagini provengono dall’archivio della Presidenza della Repubblica, dall’archivio dell’Agenzia ANSA e dall’archivio storico dell’Istituto Luce. Con questo prezioso volume la Collana dell’Editore Carlo Colombo curata dall’ambasciatore Gaetano Cortese, fondata nel 1999, raggiunge 48 volumi editi, 32 in lingua italiana e 16 in lingue straniere.