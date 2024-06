Come dormire meglio di notte ed essere più riposati di giorno

Uno stile di vita sano comprende, tra le altre cose, anche una buona qualità del sonno, che si rivela fondamentale per la salute fisica e psicologica. Dormire bene durante la notte ci permette di essere più energici, concentrati e produttivi di giorno, affrontando gli impegni quotidiani con maggiore facilità. Al contrario, la mancanza di sonno può portare a una serie di problemi, tra cui stanchezza, irritabilità, difficoltà di concentrazione e persino un aumento del rischio di malattie croniche.

Ecco perché in questa guida ti forniremo una serie di consigli per migliorare la qualità del sonno e aiutarti a dormire meglio di notte.

I pilastri dell’igiene del sonno: cosa sapere

Prima di approfondire le strategie per migliorare il riposo notturno, è importante comprendere i fattori che lo influenzano. Questi possono essere suddivisi in due categorie principali, esterni e interni: i fattori esterni comprendono per esempio l’ambiente circostante, lo stile di vita e le abitudini quotidiane, mentre quelli interni includono stress, ansia o l’eventuale assunzione di farmaci.

Per contrastare questi fattori, si consiglia perciò di seguire una buona igiene del sonno, attraverso alcune pratiche quotidiane:

stabilire un programma di sonno regolare: ciò significa che bisognerebbe andare a letto e svegliarsi più o meno alla stessa ora ogni giorno, anche nei fine settimana, contribuendo così a regolare il ritmo circadiano del corpo;

creare un ambiente rilassante nella propria stanza: per facilitare un sonno di qualità, la camera in cui si dorme dovrebbe essere buia, silenziosa e fresca. Nello specifico, la temperatura ideale si aggira intorno ai 18-20°;

evitare la caffeina e l’alcol prima di coricarsi: il consumo di queste sostanze può interferire con il sonno notturno, rendendo più complicato non solo addormentarsi, ma anche dormire bene;

fare esercizio fisico regolarmente: svolgere attività fisica regolare può migliorare la qualità del sonno. Tuttavia sarebbe meglio evitare di fare esercizio poco prima di andare a dormire, poiché la produzione di adrenalina post-allenamento potrebbe ostacolare gli ormoni del sonno, interferendo con i ritmi circadiani;

evitare i sonnellini diurni prolungati: fare un breve sonnellino durante il giorno è sicuramente utile per ricaricare le batterie, tuttavia sarebbe meglio non dormire per troppo tempo (oltre i 20-30 minuti), poiché si potrebbero avere alcune difficoltà ad addormentarsi la sera;

esposizione alla luce solare: esporsi alla luce solare durante il giorno aiuta a regolare il ritmo circadiano e a favorire un buon sonno notturno.

Seguire questi piccoli accorgimenti quotidiani è già un buon punto di partenza per ristabilire un ritmo del sonno equilibrato, migliorando la qualità del sonno notturno e delle attività diurne.

Consigli per migliorare la qualità del sonno

Oltre a ripristinare la propria igiene del sonno attraverso pratiche giornaliere utili, è possibile incoraggiare un buon sonno notturno anche attraverso altri metodi da applicare poco prima di coricarsi. In linea di massima, si tratta di attività che ci aiutano a rilassare il corpo e la mente.

In particolare, prima di andare a letto è fortemente sconsigliato svolgere attività stimolanti, per esempio utilizzare il cellulare o altri dispositivi elettronici, mentre è preferibile leggere un libro, fare un bagno caldo, ascoltare musica rilassante o fare qualsiasi altra cosa che non richieda uno sforzo mentale.

Allo stesso modo, molte persone considerano utile svolgere attività fisica rilassante, prendendosi ogni giorno qualche minuto per fare meditazione, yoga o semplicemente esercizi di respirazione. Infine, se ci si trova in un periodo particolarmente stressante o non si riesce a riposare bene a causa di diversi fattori, è possibile affidarsi ad alcuni integratori alimentari, a base di ingredienti naturali, appositamente studiati per contribuire al miglioramento del sonno notturno. A questo proposito, molto apprezzati sono gli integratori proposti da Novanight : grazie alla combinazione di melatonina e di altri estratti vegetali, aiutano ad addormentarsi più velocemente e a ridurre i risvegli notturni, ritrovando il benessere sia di giorno e sia di notte.

Naturalmente, ricordiamo che prima di assumere qualsiasi integratore è necessario rivolgersi al proprio medico di base, soprattutto in presenza di disturbi del sonno persistenti.