Il vento del centrodestra spira forte in Europea: i primi risultati

In Croazia, con il 33,7% e 6 dei 12 seggi a disposizione sono in netto vantaggio i conservatori (parte del gruppo Ppe) del premier Andrej Plenković. Lo mostrano i primi exit poll diffusi dalle emittenti tv croate. Al secondo posto i socialdemocratici Sdp (gruppo Pse) con il 27,8% e 4 seggi. I restanti 2 seggi sono equamente divisi tra la destra sovranista (Movimento patriottico) con l’8,7% e i Verdi che con il 5,9% dovrebbero superare lo sbarramento nazionale del 5%. L’affluenza nella giornata elettorale è stata molto bassa e alle 16.30 era solo del 15,5%.

Anche in Austria affermazione del centrodestra. In base alle prime proiezioni, la maggioranza dei seggi (20) andrà al gruppo Identità e Democrazia (6). A seguire, a pari merito, il Partito popolare europeo e S&D (5 ciascuno). In terza posizione, appaiati, i Verdi e i Liberali, con 2 seggi a testa.

Risultato straordinario per l’estrema destra tedesca. “Il gioco è finito e abbiamo un super risultato, un risultato da record. Abbiamo quasi un 50% di nuovi elettori in Europa”. Lo ha detto Tino Chrupalla, il leader dell’ultradestra tedesca di Afd, in Germania, commentando i primi exit poll, che danno il sorpasso di Afd con il 16,5% sui socialdemocratici al 14%. “Siamo avanti al partito del cancelliere, avanti ai Verdi e ai liberali di Fdp. E vogliamo vincere anche le prossime elezioni in Germania”, ha aggiunto.

In base alla seconda proiezione delle elezioni europee di Europe Elects, aggregatore indipendente di sondaggi e dati, con i primi risultati post elettorali da 8 Paesi il centrodestra del Ppe si proietta a 186 seggi, in crescita di 8 rispetto ai +6 della prima stima. Il centrosinistra di S&D va a 136 (-4), i liberali di Renew vanno a 89 (-13, erano -14 nella prima stima). I conservatori di Ecr hanno 73 seggi (+5). La destra di Id 67 (+8), Verdi/Ale 55 (-17, era -16 nella prima proiezione), Sinistra va a 34 (-3, era -1 nella prima stima). Invariati rispetto alla prima proiezione i non iscritti: 80 seggi (+31). Con questi dati l’attuale maggioranza Ursula potrebbe contare su 411 seggi sui 720 totali dell’Eurocamera, ampiamente sopra la maggioranza.