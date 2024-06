San Miniato. Incidente nei pressi dell’avio superficie Tuscany Flight: morti Paolo Fagiolini e Riccardo Montanari

Paolo Fagiolini e Riccardo Montanari hanno perso la vita in seguito ad un incidente nei pressi dell’avio superficie Tuscany Flight, nel Comune di San Miniato (Pisa). A perdere la vita il pilota Paolo Fagiolini di 59 anni e il passeggero Riccardo Montanari di 41 anni.

Le vittime, Paolo Fagiolini residente a Ponsacco e Riccardo Montanari a Bientina, erano a bordo di un ultraleggero durante le operazioni atterraggio. Le cause sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di San Miniato. Sono precipitati a terra da un’altezza di almeno 100 metri. Quello della coppia di amici era l’ultimo volo di domenica mattina.

Attorno alle 11.30 quando nell’area verde di via Cavane un velivolo ultraleggero è precipitato. Era in corso la fase di atterraggio quando il deltaplano, con a bordo le due persone, è finito fuori controllo ed è caduto, comportando l’impatto a terra.

La squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, intervenuta sul posto, ha estratto le due salme dalla cellula del mezzo, mettendo poi in sicurezza i luoghi. Il Comune di San Miniato ha diffuso un messaggio di cordoglio. “L’amministrazione comunale esprime il più sentito cordoglio per l’incidente in deltaplano avvenuto all’aviosuperficie Tuscany Flight di Casa Bonello questa mattina, in cui hanno perso la vita due persone. Massima vicinanza ai familiari delle vittime e ai gestori dell’impianto, da sempre molto attivi nel tessuto sportivo cittadino”.