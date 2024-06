Filler viso – trattamento delle rughe e dei difetti del viso

Quando si parla di filler viso con acido ialuronico ci si riferisce a un intervento che consente di migliorare l’aspetto della pelle del volto, grazie al fatto che si andranno ad attenuare le rughe. Il risultato che si avrà lo si può paragonare a quello di un effetto lifting naturale.

Risulta inutile negare che avere una pelle sempre liscia, levigata e tonica, nonché giovane, è il sogno di moltissime persone, sia donne che uomini.

Questo concetto vale soprattutto per il viso in quanto è una delle parti del corpo più visibile ed esposta. Di sicuro l’unico modo per avere un viso piacevole, fresco e giovane è curare ogni giorno la pelle attraverso una accurata skincare: però a mano a mano che gli anni passano compariranno inevitabilmente rughe e segni di invecchiamento.

Per fortuna negli anni la medicina estetica ha avuto un’evoluzione notevole, nel senso che ha messo a disposizione delle persone molti trattamenti efficaci proprio come il filler al viso, il quale permette di attenuare le rughe, rimpolpare la pelle, ma soprattutto ripristinare il volume, ottenendo come dicevamo un naturale effetto lifting.

Lo si può quindi considerare come una sorta di elisir di giovinezza che va sicuramente conosciuto. In linea generale quando si parla di filler, visto che non riguarda solo il viso, ma anche altre parti del corpo, lo si dovrebbe considerare come una sorta di medicale device che consente di ripristinare il volume perso, nonché di correggere e armonizzare molte parti del corpo tra cui tempie, naso, zigomi, labbra e mandibole.

Per il viso come dicevamo uno dei filler più utilizzati è quello all’acido ialuronico, il quale è considerato non a caso tra quelli migliori in quanto riassorbibili: ed ecco perché non ci saranno effetti permanenti, ma solo temporanei, però comunque naturali.

Quindi parliamo di un filler che avrà un effetto volumizzante e rimpolpante, potendo essere sfruttato come una tecnica di ringiovanimento dell’aspetto del volto.

Infatti grazie all’ iniezione di acido ialuronico nello strato medio e profondo della cute potranno essere riempiti vuoti, che inevitabilmente si creano nel corso degli anni.

Ecco perché viene utilizzato per correggere numerosi inestetismi soprattutto in zone nevralgiche del viso come mento, zigomi, occhi e fronte.

Come avviene nello specifico questo trattamento

Innanzitutto diciamo che si tratta di una cosa abbastanza semplice e che viene eseguita in un centro medico specializzato o in un ambulatorio. Però ovviamente è un intervento che richiede attenzione e delle competenze ben precise.

La durata del trattamento è di circa mezz’ora anche se a volte ci possono essere delle variabili, ma comunque teniamo presente che non c’è bisogno di una particolare preparazione, né di anestesia, oltre al fatto che alla fine dell’intervento non ci saranno cicatrici o altri segni.

Inoltre non ci sono gravi effetti collaterali per i quali avere paura, visto che solo in alcuni casi si possono manifestare delle cose molto banali come per esempio piccoli lividi, dolore, o gonfiore localizzato, che però passeranno in pochi giorni.

In alcuni rari casi ci possono essere delle cose più gravi come per esempio noduli, ascessi e grandi edemi, i quali però spesso e volentieri sono dovuti all’inesperienza di professionisti che non sono qualificati.