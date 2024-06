Lukaku nei piani del Milan, Conte permettendo

L’Italia nel destino di Lukaku? Dopo l’Inter, la Roma, Romelu sarebbe conteso tra Napoli e Milan. A tentare il belga ci sarebbero, infatti, anche i rossoneri. Il Diavolo per l’attacco punta su Romelu Lukaku. L’attaccante ha terminato un anno con la Roma e ha ancora due anni con il Chelsea, ma non vuole passarli in Premier. Il Napoli di Antonio Conte lo chiama ma il Milan può giocare la sua partita. Sarebbe davvero suggestivo vederlo in rossonero in un derby con la sua ex Inter!

Ma veniamo all’ingaggio. Lukaku nella stagione alla Roma ha guadagnato 7,5 milioni di stipendio e ha segnato 13 gol in campionato, 1 in Coppa Italia, 7 in Europa League. Il Milan sta cercando di capire se possa arrivare in prestito. I rapporti con il Chelsea sono buoni (vedi la trattativa recente per Loftus-Cheek e Pulisic). Lukaku ha compiuto 31 anni e permetterebbe al Milan di avere una garanzia al centro dell’attacco. Sarebbe una strada alternativa al 9 giovane, forte, di prospettiva che tutti i tifosi aspettano in questa estate.

…Ma quel faccia a faccia con Ibrahimovic? Quanto peserà sulla scelta di Zlatan? E c’è poi anche Antonio Conte. Lukaku è il suo attaccante di riferimento e non per caso lo ha chiesto immediatamente al Napoli. Ma per Lukaku c’è anche l’Arabia con possibile apertura del belga alla Saudi Pro League.

Lukaku ad oggi è più vicino a Milano sponda rossonera. Per il Milan infatti sarebbe più semplice di altre trattative. Benjamin Sesko, a quota 65-70 milioni, pare imprendibile. Joshua Zirkzee, tra clausola e commissioni, rischia di costare almeno 50 milioni. Santiago Gimenez può arrivare per 35-40 milioni. Il Milan intanto annuncerà Fonseca a metà giugno e attenderà almeno la fine del mese per il numero 9. Intanto si lavora dietro le quinte.