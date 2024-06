“Together we rise” è il nuovo singolo dei Trame

Da venerdì 31 maggio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “TOGETHER WE RISE” (Overdub Recordings), il nuovo singolo dei TRAME.

“Together we rise” è un brano post-rock che richiama all’unità e alla solidarietà in un mondo che si trova ad affrontare complesse sfide e difficoltà. La canzone si apre con una combinazione di basso e pianoforte Rhodes, accompagnati da una sottile trama di batteria elettronica. Questo setup iniziale crea un’atmosfera introspettiva e riflessiva, evocando il senso di imminente cambiamento. Il ritornello che esplode con cassa in 4/4, un riff in loop e dei cori che si alzano in sottofondo rappresenta il punto culminante della solidarietà e dell’unità. Man mano che il pezzo procede verso la sua parte centrale, la tensione aumenta gradualmente, simboleggiando la lotta e la resistenza. Verso il termine, ritorna al suo punto di partenza. Questo finale circolare suggerisce un ciclo perpetuo di sfide e speranze, con l’armonia che si conclude pronta a ricominciare.

Spiega la band a proposito del brano: “Con Together we rise invitiamo a immergersi in un viaggio emotivo e a scoprire la bellezza che emerge dall’unione. Questo brano è il nostro inno alla resilienza umana e alla capacità di trovare forza nel sostegno reciproco”.

Il videoclip di “Together We Rise”, prodotto da Feel For Films e diretto da Filippo Cavalca, racconta la storia di Jade, una fotografa e modella di successo di 20 anni, interpretata da Giulia Niang, ossessionata dalla fine di una relazione con Drake, un giovane di 26 anni interpretato da Ryan Becchi, dal quale non riesce a divincolarsi in alcun modo. Per fare ciò, decide di liberare i suoi spiriti interiori, esibendosi in solitudine in una danza sfrenata. Il suo corpo e la sua energia si sprigionano in una catarsi liberatoria che la conduce progressivamente sulla via di una nuova e radiosa prospettiva emotiva.

Biografia

Trame è una band italiana che fonde post-rock, ambient ed elettronica. Composta da Andrea D’Amico aka Mozo al pianoforte e sintetizzatori e Gianluca Catalani alla batteria e drum machine, la band nasce nel 2021.

Andrea D’Amico aka Mozo ha fatto parte di diverse band e ha suonato e collaborato con diversi artisti, tra cui Meganoidi e Banco del Mutuo Soccorso.

Nel 2021, con il nome Mozo pubblica il suo primo EP “GLOWS”.

Gianluca Catalani ha collaborato con Sevenlowdown, Molotoy,Bernardo Bertolucci (colonna sonora per il corto “Ten Minutes Order The Cello”), Rovescio della Medaglia e numerosi altri. Oltre ad essere stato insegnante e turnista stabile presso lo studio Moon Voice/Eurock di Roma e presso il Synthesis Recording Studio di Roma dal 2016 è in pianta stabile con la storica band metal-elecro-industrial romana ABORYM.

Nel 2022 con l’etichetta Sounzone, Trame realizza colonne sonore per il cortometraggio “The Pandas Syndrome”, e per la docuserie “ll caso Alex Schwazer” su Netflix.

Il primo album uscirà il 3 Settembre 2024.

