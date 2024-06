Grana Napoli: per Victor Osimhen nessuna richiesta di mercato!

Dopo la stagione disastrosa del Napoli, il club di ADL deve ripartire da zero e per farlo deve rifondare la squadra cedendo stelle cadute in disgrazia come Victor Osimhen. Ma chi è davvero disposto a pagare al Napoli oltre 100 milioni per un giocatore rivelatosi un flop? Giovanni Manna avrà una mission impossible. Il nuovo Tom Cruise partenopeo dovrà riuscire nell’impresa di fare incassare tra i 120 e i 130 milioni di euro, come previsto dalla clausola rescissoria, per Victor Osimhen.

Nessuno è disponibile a fare un maxi bonifico all’Iban di Castel Volturno. Il nuovo ds ha contattato il Chelsea per uno scambio: Osimhen in Premiere, Lukaku al Napoli insieme ad un conguaglio tra gli 80 e i 90 milioni. Antonio Conte, papabile nuovo allenatore manager del Napoli, vuole Lukaku. Victor vuole il Chealsea o qualche squadra di pari ambizioni…L’incastro sembrerebbe fatto, ma manca un dettaglio non trascurabile: gli inglesi non sono d’accordo sul cospicuo conguaglio!

Osimhen è senza pretendenti, a meno che lui e ADL, non valutino le piste arabe. Mikel Arteta lo vorrebbe all’Arsenal ma in saldo. Anche il Paris Saint-Germain sarebbe interessato ma punta a Kvaratskhelia, unico uomo mercato vero di questo Napoli. Aurelio De Laurentiis si è auto condannato rinnovando l’ingaggio del nigeriano, passando da 4,5 a 10 milioni. Il maxi ingaggio era legato all’inserimento di una clausola rescissoria. ADL pensava di fare l’affare…Sottolineiamo: pensava! Non riuscire a cederlo significherebbe tenerlo a libro paga, limitando molto i movimenti successivi e dovendo ricucire lo strappo con ambiente e spogliatoio, visto che ha le valigie pronte da mesi. Sempre che Conte firmi davvero con il Napoli, la situazione è “esplosiva”. Ne vale la pena?