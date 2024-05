Palermo. L’imprenditore Angelo Onorato trovato morto in auto con una fascetta al collo

Aveva seguito la moglie Francesca Donato, nella campagna elettorale di cinque anni fa per le Europee. In quella circostanza Francesca Donato venne eletta come indipendente nella Lega per poi passare alla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro. Oggi l’imprenditore Angelo Onorato, 54 anni, è stato trovato morto a Palermo. Angelo Onorato due anni addietro era sceso in politica in prima persona, candidandosi alle Regionali in Sicilia con la Dc, ottenendo 846 voti e risultando undicesimo tra i sedici in lista. Fallito l’ingresso all’Assemblea regionale siciliana, Onorato aveva ripreso la sua attività di imprenditore nel settore edile e aveva rinnovato da poco il negozio Casa di viale Strasburgo, di cui è titolare. Lascia, oltre alla moglie europarlamentare uscente, i due figli, Salvatore di 25 anni e Carolina di 21.

L’impegno politico di Francesca Donato iniziò nel 2001, quando fondò Progetto Eurexit, un’associazione tra imprenditori e professionisti critici verso l’Unione Europea e la moneta unica. Nel 2019 si candidò per la seconda volta – dopo un primo tentativo fallito – nella circoscrizione insulare alle elezioni per il Parlamento Europeo, nella lista della Lega per Salvini Premier, dove venne eletta con 28.460 preferenze.

Poi il divorzio dal partito, la candidatura per diventare sindaco di Palermo (senza riuscire ad entrare nel Consiglio comunale) e poi l’ingresso nella Dc di Totò Cuffaro. Francesca Donato non si è ricandidata alle Europee (si vota l’8 e il 9 giugno). È vice presidente nazionale della Dc. Nella scheda elettorale si è spesso presentata come Francesca Donato detta Francesca Onorato, il cognome del marito oggi scomparso.

Angelo Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, è stato trovato all’interno della sua auto in via Ugo La Malfa, dove pare avesse un appuntamento. “Hanno ucciso mio marito Angelo”, conferma la moglie. La vittima è stata trovata nella propria auto nella zona di via Ugo La Malfa, a poca distanza dall’imbocco dell’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, in direzione Trapani.

Angelo Onorato aveva una fascetta di plastica intorno al collo. La moglie non aveva notizie di lui dalle 11. Pare che l’imprenditore avesse un appuntamento con qualcuno e che quello nei pressi di via Ugo La Malfa, dove è stata trovata l’auto, fosse il luogo scelto per l’incontro. “Hanno ucciso mio marito Angelo” ha detto Francesca Donato Donato, parlando con alcuni amici che l’hanno contattata per avere conferma del fatto che la vittima fosse realmente il marito.

Lei stessa l’aveva cercato per l’intera mattina e si era allarmata perché lui non aveva mai risposto alle ripetute chiamate al telefono. Alla fine, l’europarlamentare è riuscita a rintracciare tramite il gps l’auto del marito, un suv Land Rover verde scuro, e ha avvertito i soccorsi.

Angelo Onorato potrebbe essere stato soffocato. Intorno al collo, l’uomo aveva una fascetta di plastica come quella utilizzata dagli elettricisti e del sangue sul petto. Lo sportello posteriore della vettura era aperto, mentre la vittima era al posto di guida. Non vi sarebbero segni di ferite d’arma da fuoco sul cadavere. Tra gli elementi che inquirenti devono accertare, decisivo per la ricostruzione della dinamica, c’è l’eventuale chiusura della portiera. Gli investigatori non escludono che Onorato avesse un appuntamento con qualcuno proprio nella zona di via La Malfa.

Un testimone ha detto alle agenzie di avere notato, poco dopo le 15 due donne che urlavano disperate accanto al suv, che aveva uno sportello aperto. “Ho visto lo sportello della Range Rover aperto e due persone che urlavano. Mi sembrava ci fosse qualcuno che aveva avuto un malore. L’uomo era al lato guida e aveva una fascetta sul collo e un po’ di sangue sulla camicia. Appeno ho visto il sangue mi sono allontanato. Erano circa le 15.15”.