Lecce, si discute delle Storie e Memorie di Puglia

.. Lecce – Si è svolto presso il Grand Hotel Tiziano di Lecce il secondo Convegno Pugliese di Studi Araldici e Nobiliari organizzato dalla delegazione salentina dell’Accademia ..

L’evento che ha avuto come titolo “Storie e Memorie di Puglia” si è aperto con i saluti, tramite il moderatore, Cav. Valentino Latorre, Delegato per il Salento, dell’Accademia di Studi Araldici, Nobiliari e Cavallereschi di Taranto .. ha portato i saluti dell’arcivescovo metropolita di Lecce Monsignor Seccia e di Sua Maestà Togbe Osei III di Godenu, rappresentato in Italia dal Marchese di San Severo, Dott. Fabio Pierri Pepe ..

Interessantissime relazioni hanno incuriosito ed affascinato i presenti. Il conte Enzo Modulo Morosini , curatore del Libro d’oro delle famiglie Nobili e Notabili, con le storie e le memorie pugliesi hanno tracciato il profilo di famiglie e personaggi illustri. Ma tutti gli interventi hanno evidenziato anche l’importanza di proteggere il passato, fatto di documenti, di racconti e di tradizioni poiché senza storia non c’è identità e senza identità non c’è futuro. Lo ha evidenziato anche l’Ing. Gian Paolo Calabrese, con il fratello giunto dall’America, i quali hanno presentato l’Associazione Casa Museo Calabrese, istituita per ricordare il padre che durante la sua vita ha raccolto tanto materiale storico ed è giusto che tutte le generazioni possano vederlo. Un saluto particolare dell’ambasciatore dell’Ucraina che ha premiato i marchesi di San Severo, Fabio Far Pepe e suo padre, Avv. Pietro Francesco Pierri, Presidente del Tribunale Internazionale Arbitrale di Taranto, il quale ha è intervenuto con un breve discorso. Un altro intervento sulla memoria storica lo ha fatto il del Dott. Francesco Casciaro, medico storico e docente di Psicosomatica. Nel suo interessante intervento il Principe Christian Agricola, Rettore dell’Accademia A.D.U.O.M.S.S.A.N. nonché Reggente di Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale ha illustrato brevemente ma con novizia documentata le origini della sua Nobile Famiglia, aggiungendo alla fine l’importanza di essere nobili nell’animo a prescindere se una persona ha un titolo nobiliare o no.

Durante il convegno sono stati consegnati le benemerenze Accademiche dell’Accademia di studi Araldici e Nobiliari quali; Accademico di Merito, Senatore Accademico, Premio Nobiltà e Araldica destinati a coloro i quali si sono distinti nello studio e nella divulgazione delle scienze araldiche. Tra questi anche al sottoscritto Conte Rosario LoGiacco che per l’occasione ha indossato la fascia di Delegato per la Città Metropolitana di Reggio Calabria dell’Accademia A.D.U.O.M.S.S.A.N.. Presente, direttamente dall’America la Norman Academy Inc. No Profit che ha premiato il presidente e vari personaggi, nonché con una laurea Honoris Causa Fernando Antonio Toma. Un premio d’eccellenza, del Marchese di San Severo anche al gestore dell’hotel Tiziano.. Rino Rosario Logiacco

#notizie #italia #lecce #nobile