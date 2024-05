Viale Mazzini punta su Stefano De Martino

La Tv di Stato scommette su Stefano De Martino, che ha firmato con l’azienda di viale Mazzini un accordo pluriennale. Stefano De Martino – spiega una nota della Rai – sarà impegnato per la Direzione Intrattenimento Prime Time nelle fasce pregiate di Rai 1 e Rai 2. L’amministratore delegato Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi “colgono l’occasione per esprimere i complimenti all’artista per gli ottimi risultati raggiunti in questa stagione”.