Panchine in subbuglio in Serie A: Motta lascia il Bologna per la Juve

Era nell’aria. Thiago Motta dopo l’impresa qualificazione Champions dice addio al Bologna. L’incontro con il patron Saputo ha definito il rapporto con il club felsineo. La Juventus è la sua prossima destinazione. “Nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla Società l’intenzione di non rinnovare il contratto con il Bologna FC 1909 – si legge -. Preso atto della decisione, il Club ringrazia il tecnico per lo straordinario lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. “In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente”, dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato alla squadra un’identità di gioco brillante. Il traguardo della qualificazione in Champions League consegna lui e tutti i giocatori alla storia del nostro Club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni meravigliose e augurargli il meglio per il futuro”.

In ballo ci sono tante panchine. La Fiorentina è pronta a dire addio ad Italiano. Il Bologna cerca allenatore. La Juve è alla ricerca di un mister anche se manca solo l’ufficializzazione di Thiago Motta. Si attende ad ore l’annuncio ufficiale dell’addio di Pioli con il Milan in cerca di un nuovo allenatore. A caccia di un allenatore anche il Napoli per ricostruire da zero. Tra i papabili c’è Gasperini. In caso di addio del Gasp, anche l’Atalanta dovrebbe cercare un nuovo allenatore. Il Cagliari, dopo l’addio al calcio di Ranieri, cerca allenatore. Già assegnate le panchine di Roma e Lazio (a De Rossi e Tudor) bisognerà comprendere quali scelte faranno le neo promosse…dal Parma al Como alla terza che uscirà dai play off (tra Catanzaro, Cremonese, Venezia e Palermo). E molto ancora ancora potrebbe succedere. Il toto allenatori è solo all’inizio…il campionato non è ancora finito!