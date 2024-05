Che festa a Bergamo e non solo. L’Atalanta campione d’Europa parla anche crotonese per merito del preparatore atletico, crotonese doc, Mimmo Borelli che insieme al tecnico Gianpiero Gasperini hanno guidato come allenatore e preparatore atletico anche il Crotone. Grande Atalanta che riporta la Coppa Europa League in Italia dopo 25 anni.

Per l’Atalanta è storia. Per la prima volta un’Italiana vince l’Europa League. “Distrugge” il Bayer Leverkusen che non perdeva da 51 partite! Decide Lookman con una tripletta che entrerà nella storia. E arriva il primo trofeo di Gasperini.