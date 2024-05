La guida essenziale per scegliere la tua prima pentola in ghisa

Hai mai pensato a una pentola in ghisa per la tua cucina? Forse il primo pensiero ti riporta indietro nel tempo, alle vecchie e pesanti pentole, nemmeno troppo belle a vedersi, che si trovavano nelle cucine dei nonni. In realtà una moderna pentola in ghisa è decisamente differente: sicuramente nello stile, visto che ormai è possibile trovare design eleganti, moderni e spesso colorati in modo vivace. E poi nella praticità di utilizzo: perché con una pentola in ghisa in cucina è possibile cucinare (quasi) tutto.

Quindi investire un po’ di più nell’acquisto di una pentola in ghisa si può davvero rivelare una scelta vincente. Infatti si tratta di un utensile da cucina non solo versatile, ma anche costruito per durare negli anni, decisamente più di una pentola in altri materiali. Inoltre grazie a questo tipo di pentole è possibile cucinare in modo saporito e allo stesso tempo sano, limitando l’uso eccessivo di grassi.

Se l’idea di acquistare una pentola in ghisa ti ha incuriosito, ti potrà essere utile sapere:

i diversi modelli – quali sono le differenze tra i diverse modelli e le diverse dimensioni di questo tipo di pentole;

le caratteristiche – quali sono le caratteristiche chiave da cercare in una pentola in ghisa;

quale scegliere – il miglior modello di pentola in ghisa a seconda delle necessità in cucina;

come scegliere – di quali fattori tenere conto per scegliere la miglior pentola in ghisa per la tua cucina.

Conoscere i diversi modelli e le dimensioni della pentola in ghisa

Ovviamente non esiste un singolo modello di pentola in ghisa: sul mercato se ne possono trovare molti, che possono avere forme e, soprattutto, dimensioni differenti. Per quel che riguarda la forma, quella classica è ovviamente quella rotonda, ma esistono anche modelli ovali, che possono essere adatti a cotture, per esempio, di parti di carne di grandi dimensioni. Altra differenza importante è quella tra pentole basse e pentole profonde: ovviamente queste ultime sono utili quando si debbano cucinare minestre, creme oppure per friggere, in quanto l’olio deve essere abbondante. Una pentola in ghisa bassa invece può risultare più utile per stufare o brasare, e anche per essere utilizzata nella cottura in forno.

È molto importante scegliere una pentola in ghisa dalla superficie di cottura liscia: infatti è proprio questo tipo di superficie che non reagisce con gli alimenti e permette una cottura sempre uniforme, in ogni zona della superficie.

Caratteristiche principali da cercare in una pentola in ghisa di qualità

Sicuramente una delle caratteristiche principali che deve avere una pentola in ghisa di qualità è il fatto di essere smaltata. Non si tratta solo di un discorso legato all’estetica, anche se la smaltatura rende questo tipo di pentole molto più belle e colorate rispetto al loro colore grigio naturale, ma anche e soprattutto un discorso legato alla cottura.

Infatti lo smalto, soprattutto se di qualità, assicura una migliore resistenza agli sbalzi termici: quindi possiamo utilizzare la nostra pentola in ghisa anche per cuocere ad alte temperature, senza doverci preoccupare di danneggiarla. Senza dimenticare che la presenza dello smalto rende decisamente più semplice la pulizia di queste pentole. Infatti diventa possibile lavarle direttamente in lavastoviglie, senza nessun problema.

Attenzione anche alla qualità dei manici della pentola in ghisa: nei modelli più economici spesso sono proprio questo il "punto debole", tendono a rompersi e a rendere inutilizzabile le pentole stesse. Puntiamo sempre sulla qualità, anche se a un prezzo di acquisto un po' più alto.

Le migliori pentole in ghisa per diverse esigenze di cottura

Sappiamo benissimo che in cucina le esigenze di cottura possono essere diverse: e spesso tendiamo a riempire i nostri mobili con una pentola per ogni necessità. Quindi pentole per stufare, per arrostire, per friggere e via dicendo. Con un gran consumo di spazio e spesso un grande disordine.

Una pentola in ghisa può risolvere i nostri problemi in questo senso: infatti la possiamo utilizzare per cucinare in moltissimi modi diversi, a partire dalla frittura, dalla stufatura, per finire con la cottura in forno.

Inoltre queste pentole possono essere utilizzate su diversi piani di cottura: quindi possiamo utilizzare la nostra pentola in ghisa sui classici fornelli a gas, su un moderno piano cottura a induzione o anche sul fuoco diretto. In realtà possiamo utilizzare questo tipo di pentole anche sul barbecue, se ne avessimo la necessità. Una flessibilità che permette alle pentole di adattarsi alla nostra cucina, senza necessità di cambiare elettrodomestici.

Come valutare e selezionare la pentola in ghisa perfetta per la tua cucina