Volterra. Lady Sox è Senza Ragione

Un messaggio di disperazione ed allo stesso tempo di speranza. “Senza ragione” è il nuovo singolo di Lady Sox, una canzone dedicata alla diversità, nata dall’idea di dare un nuovo sguardo sulle persone che, purtroppo, sono state rinchiuse nei manicomi nel corso della parte più oscura della storia umana. A parlare non è solo un “pazzo”, ma tanti e diversi: il cambio da maschile a femminile e di emozioni.

Sophia: Questa canzone è anche in parte ispirata alla storia del Nannetti di Volterra, un uomo che incideva, sui muri del luogo che lo aveva rinchiuso, le cose più fantastiche e bizzarre. “Senza ragione” cerca di trascrivere i sentimenti di tutte quelle persone e di dare una giustizia finale a tutte quelle tragedie, un messaggio di disperazione ma anche di speranza. Il brano, disponibile dal 14 aprile nei principali store digitali, è stato scritto (testo e musica) da Lady Sox ed arrangiato da Francesco Mignogna, Andrea Prestianni e Silvia Vavolo. Il videoclip, per la regia di Lorenzo Biadi, è stato girato nella tomba etrusca di Bibbona (Li).

Sophia Lassi, in arte Lady Sox, nasce nel 2009 a Volterra. Artista a tutto tondo, sperimenta la sua creatività e attitudine alla scrittura in tutti i campi, spaziando dalla musica, ai racconti e fanfiction, per arrivare alla sua prima sceneggiatura. Incomincia a scrivere e depositare i primi brani già all’età di 9 anni, e questo è il suo terzo brano pubblicato dopo Mondo Fantasy (2022) e Mi limito mi limito (2023). Partecipa e vince numerosi concorsi fra i quali spiccano le due finalissime al TOUR MUSIC FEST, fra cui anche quella Europea a SAN MARINO con il suo brano MONDO FANTASY nel Novembre 2022. Come attrice prende parte a una Fiction- “Luisa Spagnoli” e due film: “Niente” e “La Fabbrica di Storie”. L’artista è seguita dal vocal coach Andrea Prestianni.