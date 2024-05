“Io contro il mondo” è il nuovo singolo dei Nitidi

Da venerdì 17 maggio 2024 sarà in rotazione radiofonica “IO CONTRO IL MONDO”, il nuovo singolo dei NITIDI già disponibile sulle piattaforme digitali dal 3 maggio.

“Io contro il mondo” è un brano dalle sonorità reggae e rap che lancia un forte messaggio contro l’omologazione sociale. È un’esplosione di vita, un inno alla libertà di pensiero, una protesta contro le conformità asfissianti che cercano di soffocare, invitandoci a rompere le catene dell’isolamento sociale.

La musica si trasforma in un’arma di denuncia, un canto d’amore verso il prossimo e un grido di battaglia per un mondo più giusto. La canzone propone una rivoluzione gentile: quella del pensiero, della creatività e della riscoperta di noi stessi, per ritrovare il nostro posto nel mondo. Un inno alla diversità, un invito a non temere di essere differenti, a seguire le nostre passioni senza piegarsi alle pressioni esterne. È un messaggio di speranza, un invito a non arrenderci mai, a lottare per i nostri ideali e a costruire un futuro migliore.

Spiega la band a proposito del brano: «“Io contro il mondo” è un inno che invita a non piegarsi alle ingiustizie e a lottare per ciò in cui si crede. Un grido di rivolta contro le imposizioni e un invito a liberarsi dalle catene dell’oppressione. Abbiamo scelto il reggae per questo brano, perché le sue sonorità coinvolgenti e la sua storia intrisa di lotta ben rappresentano lo spirito del messaggio che vogliamo trasmettere. Il nostro stile unico si fonde con il ritmo trascinante del reggae, creando un connubio che invita alla danza e alla liberazione».

Biografia

Nitidi é un gruppo musicale multietnico unico nel suo genere perché ogni componente é diverso e rappresenta generi musicali differenti. Lenny è un batterista e cantautore tedesco, amante della musica hip hop e funk. Ilja é nato in Unione Sovietica ma vanta origini Siberiane (nel lontano Lago Baikal) ed è appassionato del flamenco e la bossa nova, Tiziano Tarantino (Naizy) é amante di Soul e Rnb, mentre Gaetano Iorio (Tutua) di Rap e musica classica napoletana.

L’incontro tra di loro genera una musica che vuole parlare di positività, di gioia di vivere, ma anche di libertà di espressione. Il gruppo ha background diversi, essendo originari di luoghi lontani tra loro come la Germania, la Russia e Napoli, e parla della diversità come una caratteristica positiva di ognuno di loro.

Il gruppo è nato da un incontro casuale tra le strade di Bologna dopo il primo lockdown, ma si è subito creata sintonia tra di loro. Hanno trovato un’atmosfera perfetta nel suonare insieme. Non c’è stato bisogno di lavorare troppo per creare le canzoni. Motivi e melodie sono nati in maniera spontanea e armonica, proprio come si è formato il gruppo. In poche settimane hanno scritto il loro primo album e sono andati in studio per registrarlo. Hanno partecipato alle Audition di X Factor 2022 e alla 35^ edizione di Sanremo Rock e Trend. Nel 2022, Ilja e Lenny sono andati via da Bologna, ma il gruppo è rimasto forte. Creano nuove canzoni e riescono a pianificare nuovi concerti e pubblicazioni di singoli. Sono forti, divertenti e unici perché hanno la carica dentro, vogliono farsi conoscere e creare la propria musica.

Inutile dire che due napoletani, un russo e un tedesco non sono i protagonisti di una barzelletta ma di una band che ha creato un genere musicale unico e di ispirazione per le generazioni di oggi e di domani.

Dopo “Energia”, “Io contro il mondo” è il nuovo singolo dei Nitidi disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 3 maggio e in rotazione radiofonica da venerdì 17 maggio 2024.