Per i servizi digitali è possibile richiedere una video consulenza one to one

Quando si ha di fronte una persona si percepisce tanto del suo vissuto. Lo sguardo, il modo di porsi, la voce, le risposte che ti fornisce, restituiscono all’intervistatore un quadro di quanto una storia sia interessante e veritiera. Un esempio di storie vere e di caparbietà imprenditoriale arriva dal Sud Italia, precisamente dalla provincia di Benevento in Campania. È la storia di Gianluca Iannotta, un giovane vulcanico, preparato e caparbio. Abbiamo avuto modo in più occasioni di intervistarlo perché negli anni non ha mai smesso di innovare e di mettersi in gioco e con la sua web agency online www.tublat.com non ha alcun intenzione di fermarsi ora. Ma ora si racconta in modo alquanto personale. “La sfida per noi si rinnova tutti i giorni. C’è tanta strada da percorrere” afferma.

Gianluca Iannotta, founder di tublat.com, ha le idee chiare e si racconta senza troppi filtri. “Ho 34 anni, sono innamorato della mia terra (ndr la provincia di Benevento) e del mio lavoro. Ho deciso di mettermi in gioco e non ho alcun ripensamento”. Da 6 anni Iannotta ha iniziato la sua avventura imprenditoriale. “Ho fondato l’impresa nel 2018 quando ancora ero lavoratore dipendente. Percepivo uno stipendio netto di 2 mila euro al mese – racconta – e in molti mi hanno sempre suggerito di tenermi stretto il mio posto fisso. Ma ho deciso di crederci fino in fondo e ad agosto 2023 ho scelto di dedicarmi totalmente alla web agency”. L’esempio del giovane imprenditore beneventano non è un caso isolato. Tanti ragazzi del Sud hanno deciso di partire da zero, di rischiare tutto, senza qualcuno alle spalle e di coltivare un sogno, di creare un progetto.

La mission di Tublat è “democratizzare i costi del Digital marketing per le PMI nel mondo”. Sono tantissime le persone che ogni mese richiedono una consulenza one to one, perché nonostante l’agenzia sia digitale il rapporto è sempre “umano”. Iannotta e il suo staff si confrontano costantemente con le Piccole e Media Imprese del territorio, in tutta Italia, per affiancarle negli investimenti di digital Marketing. Non basta infatti avere un budget da investire ma serve una strategia ben definita da seguire per ottenere dei risultati tangibili. La strategia va sempre testata, calibrata, adattata alle mutate esigenze. È un lavoro che va portato avanti con costanza nel tempo. Un lavoro che, nonostante le più innovative tecnologie a disposizione, richiede sempre la capacità analitica umana e la lungimiranza di guardare al traguardo da conseguire.

Tublat si propone per le aziende come interlocutore innovativo, affidabile, con prezzi contenuti e anche pagamenti personalizzati. E si configura come interlocutore guida rispetto ai diversi ambiti del digital marketing. “Come azienda garantiamo soluzioni digitali complete dai siti web alle applicazioni per android e ios, dalle web app gestionali alla gestione dei social network” precisa il ceo di Tublat. Tublat fornisce anche il servizio di provider con la vendita di un performante hosting Linux SSD, per la registrazione e il trasferimento di domini. Tutti i servizi sono acquistabili sul sito web www.tublat.com a prezzi “democratici”.

Tublat.com oggi ha come target il mercato italiano. Tuttavia Gianluca Iannotta punta ad accreditarsi anche presso imprese all’estero. La web agency Tublat mira ad evolversi anche sul fronte societario divenendo una spa. Più il settore digitale si rafforza, più gli imprenditori investono e più le prospettive del sistema Paese sono rosee.