“Santè” è il nuovo singolo dei Black Mood 808

Dal 15 maggio 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “Santè” (Kimura), il nuovo singolo dei Black Mood 808.

Il brano “Santè” nasce dalla voglia di creare un’atmosfera ricca e festosa, dove il riscatto è l’elemento centrale di tutto. Attraverso l’immaginazione, il trio si è catapultato in un altro mondo, in cui “sono in pochi quelli che porteremmo con noi, e quasi come un dispetto ostentiamo alla grande”. La canzone è interpretata da Seventin e Dreivoir con la produzione di Sirom.

Spiega il gruppo a proposito del brano: «“Santè” nasce dalla voglia di riscatto, tema centrale del brano. Tra di noi in studio immaginavamo come potrebbe essere bello brindare con prodotti molto costosi in piena spensieratezza, avendo la libertà e la possibilità di fare qualsiasi cosa ci passi per la testa. Così, sulla base di questo concetto, sono nati i testi, in cui non mancano comunque metafore e frecciatine. Per noi “Santè” è una stappata di Champagne inaspettata».

Biografia

I Black Mood 808 sono un gruppo musicale hip-hop formato da Andrea Rovelli (Dreivor), Roberto Fiorito (Seventin) ed il produttore Simone Morciano (Sirom). Il nome del gruppo significa letteralmente “umore nero 808” dove la prima parte parla da sé, mentre “808” fa riferimento alla drum-machine progettata dalla Roland nel 1980, tipica nella musica trap. Nati e cresciuti a Gallipoli, un piccolo paese nel profondo sud in provincia di Lecce, nel 2017 hanno per la prima volta collaborato con un primo mixtape non ufficiale dal nome “Odiami”, dove il produttore ha esclusivamente effettuato il mix e master delle tracce. Dopo di che sono nate diverse tracce con basi inedite prodotte da quest’ultimo, la maggior parte con tematiche molto sentimentali, altre scritte con rabbia, rifacendosi al nome del gruppo stesso, collaborando spesso con artisti del posto. Le cose ad oggi sono cambiate ben poco, ma con qualche anno in più di esperienza alle spalle, lavorano quotidianamente per la realizzazione di nuovi progetti.

