Come funziona un concorso pubblico in presenza?

Un concorso pubblico in presenza con l’utilizzo dei pc viene gestito attraverso un’attenta organizzazione, aziende specializzate in gestione dei concorsi pubblici e l’impiego di strumenti digitali avanzati. La gestione di tali concorsi richiede l’adozione di piattaforme e tecnologie specifiche che consentono di monitorare e controllare i candidati in ogni fase.

L’affidabilità delle prove è garantita dall’utilizzo di uno specifico browser, che limita qualsiasi possibilità di utilizzo del dispositivo all’utente se non per la compilazione della prova. Ciò significa che i candidati sono impossibilitati a navigare su internet liberamente, utilizzare programmi come dizionario o calcolatrice, o consultare documenti esterni durante lo svolgimento della prova.

Presentazione delle domande:

Normalmente per un concorso pubblico è necessario presentare una domanda online per iscriversi, accompagnata dall’utilizzo del vostro spid, necessario alla vostra identificazione digitale.

Tutte le interazioni del candidato con la piattaforma vengono memorizzate direttamente sul database web, garantendo l’integrità e la conservazione dei dati. Inoltre, grazie all’architettura web-based, eventuali problemi hardware o software sulla postazione utilizzata dal candidato non impatteranno sull’esame in corso.

La sicurezza dei dati sensibili dei candidati è prioritaria, e pertanto vengono applicate tutte le dovute precauzioni, come l’utilizzo di connessioni sicure, firewall, chiavi d’accesso criptate e protezioni degli accessi, in conformità alle ultime normative vigenti.

E’ necessario porre molta attenzione a tutte le eventuali richieste della domanda, cercando di migliorare al massimo il proprio profilo e se necessario dovrete pagare e presentare la tassa per l’iscrizione al concorso in anticipo rispetto alla presentazione della domanda.

Le prove previste per i concorsi

Normalmente per entrare nel vivo della prova sarà necessario (ove previsto) superare la preselezione.

Una volta superata la preselezione, si potranno effettuare:

Una prova scritta;

Una prova pratica (ovviamente solo per alcune tipologie concorsuali);

Una prova orale.

Le prove previste verranno svolte in presenza, quindi ci sarà un commissario e dei sorveglianti pronti a vigilare sulla corretta esecuzione di ingressi, test e prove.

Durante lo svolgimento della prova, i candidati vengono identificati tramite documento valido munito di fotografia e firmano un registro di attestazione di presenza.

Vengono quindi muniti delle proprie credenziali di accesso nella piattaforma d’esame. Il termine dell’esame viene gestito in modo automatizzato dalla piattaforma, che impedisce di proseguire oltre il tempo disponibile.

La prova scritta

Questo tipo di test può essere composto da un elaborato oppure una serie di quesiti a risposta chiusa oppure da una serie di domande a risposta sintetica. Ovviamente le materie a cui si fa riferimento in queste domande sono quelle riferite nel bando e relative al tipo di professione da svolgere.

L’elaborato può essere un arma a doppio taglio, ovviamente si scriverà su ciò che viene richiesto dalla commissione, ma bisogna evitare di scrivere troppo: in molti casi viene premiata la vostra capacità di sintesi e di inquadrare l’argomento con spiegazioni chiare e semplici.

In molti casi questa prova non viene scritta a mano come accadeva un tempo, vengono utilizzati dei pc con un profilo per ogni candidato.

Nelle domande a risposta chiusa dovrete scegliere tra più opzioni disponibili, mentre in quelle a risposta aperta fate dei mini temi, senza superare le 12/18 righe.

In caso di malfunzionamento, il candidato può accedere nuovamente da un’altra postazione e ritrovarsi nello stesso identico stato in cui si trovava prima del problema, annullando ogni possibile rischio di perdita di dati.

Il personale coinvolto nella gestione del concorso è altamente qualificato e responsabilizzato rispetto alle esigenze di sicurezza e riservatezza del materiale e delle informazioni trattate. Ogni operazione svolta è soggetta a controllo da parte della Commissione d’esame, e tutte le fasi concorsuali sono documentate in modo preciso e dettagliato.

In caso di somministrazione di quesiti a risposta multipla, la piattaforma corregge in automatico ed in tempo reale i compiti dei candidati, fornendo direttamente la graduatoria alla Commissione Esaminatrice.

Nel caso di somministrazione di quesiti a risposta aperta, la correzione degli elaborati è a cura della Commissione, garantendo l’anonimato dei candidati durante il processo di valutazione.

La prova pratica

Come abbiamo già riferito le prove pratiche non sono previste in tutti i tipi di concorsi pubblici, normalmente vengono proposte per le attività concorsuali di polizia, forze armate e municipale oppure attività nell’ambito sanitario. In questi settori infatti è necessario che i candidati conoscano le tecniche pratiche d’uopo per affrontare l’attività.

Ovviamente per quanto concerne le attività legate alla polizia ed alle forze armate bisognerà superare dei test di efficienza fisica e sottoporsi ad accertamenti psicologici, attitudinali e fisici.

L’orale

Una volta superate le precedenti prove potrete accedere alla valutazione orale. E’ un vero e proprio colloquio sulle materie precedentemente trattate allo scritto, normalmente vengono considerate anche la conoscenza di una o più lingue straniere (obbligatorio inglese) e le competenze informatiche dei candidati, visto che oramai tutte le attività passano per l’inserimento e la manipolazione di dati su pc e software gestionali.

Le graduatorie

Una volta effettuati tutti i test potrete verificare la graduatoria con gli esiti finali di tutti i candidati. Il posto viene assegnato a colui o colei che realizza il miglior punteggio. Attenzione però, anche se non otterrete il posto ambito, ma avete comunque superato il concorso verrete inseriti in graduatoria e considerati idonei per altre eventuali assunzioni.