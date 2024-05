Ad Oneglia fervono i preparativi per la tradizionale festa di San Giovanni

Ad un mese dall’inaugurazione cresce l’attesa per la 44esima edizione della Festa di San Giovanni, una delle manifestazioni più appassionanti della città di Imperia. La rassegna, la cui organizzazione è a cura del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, è considerata da molti la “festa della città” e si svilupperà quest’anno in dodici giorni: dal 14 al 25 giugno.

La location rimane la stessa: la banchina Aicardi, alla radice del molo corto di Oneglia, area che risulterà però notevolmente ampliata in direzione del faro. Una trasformazione che garantisce maggiore spazio per la collocazione degli stand, sia quelli espositivi che quelli di servizio.

Cresciuta di importanza, prestigio e durata, celebrata nel 2020 con un libro, ampliatasi a vantaggio dell’intero comprensorio comunale, la Festa di San Giovanni è stata capace di coinvolgere nel corso degli anni, non solo i privati, ma anche molte realtà imprenditoriali, associazioni e circoli che si dedicano alla cultura, dedicando molta attenzione anche ad iniziative di solidarietà ed assistenza e ad attività del tempo libero e ludico-sportive.

Tradizione ed innovazione accompagnano il programma della Festa di San Giovanni capace, in virtù anche della sua collocazione temporale, di richiamare a sé l’attenzione di molti turisti (notevole nel corso degli anni la crescita di quelli stranieri) che in quel periodo soggiornano nell’area imperiese.

Punto di forza dell’evento è “Ineja Food”, il brand che identifica il progetto gastronomico del Comitato San Giovanni, nato con l’obiettivo di promuovere il territorio di Imperia tramite i suoi prodotti, i suoi profumi, i suoi sapori. La struttura accresce l’importanza degli obiettivi del Comitato San Giovanni e conta su un team di selezionati chef volontari. Oltre al consueto ed apprezzato menù, lo staff proporrà ogni sera un piatto “d.o.c.” a rotazione.

L’area spettacoli si prepara ad ospitare un nutrito numero di proposte ed eventi di intrattenimento che spazieranno dalla danza ai concerti musicali, dal ballo libero alla musica live, dalle esibizioni sportive a quelle vocali, alle presentazioni di libri.

Evento clou sarà, come sempre, il grande spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio in programma la sera di lunedì 24 giugno.

Per la realizzazione della Festa di San Giovanni è impegnato da mesi un gruppo di amici e volontari ai quali è demandato il compito di predisporre tutto quanto è necessario per garantire, nel rispetto delle vigenti normative, il regolare svolgimento dell’intera manifestazione.

Nella sua nuova location: alla radice del molo corto, verrà allestita quest’anno la mostra MercantIneja, giunta alla 16sima edizione, curata ed organizzata dall’agenzia Espansione Eventi. MercantIneja prevede stand espositivi e commerciali di varie tipologie merceologiche, produttive ed artigianali che da tempo raccolgono il consenso e l’apprezzamento di tanti visitatori.

«Siamo ad un mese ormai dal fatidico “taglio del nastro –commenta Marco Podestà, presidente del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi– la preparazione della Festa procede entusiastica e spedita. Un anticipato e doveroso ringraziamento va a tutti gli enti pubblici e territoriali che ci consentono di far rivivere, ogni anno, questa tradizionale manifestazione che accompagna nel tempo la storia e la vita della nostra comunità. Tutto ciò non si potrebbe realizzare senza il sostegno, la collaborazione e vicinanza di tante realtà e strutture della Pubblica Amministrazione, in primis il Comune di Imperia con gli uffici competenti e le società associate, l’Agenzia delle Dogane, la Capitaneria di Porto, le Forze dell’Ordine preposte alla sicurezza del cittadino, le associazioni di categoria, gli enti territoriali comunali e provinciali, che lavorano in sinergia».